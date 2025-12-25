اسرائیل با خشم به محکومیت ۱۴ کشور از جمله فرانسه و انگلیس نسبت به تصویب ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی واکنش نشان داد و آن را «تبعیض‌آمیز علیه یهودیان» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل روز پنجشنبه با خشم به محکومیت ۱۴ کشور از جمله فرانسه و انگلیس از تصویب شهرک‌های جدید در کرانه باختری اشغالی واکنش نشان داد و این انتقاد را تبعیض علیه یهودیان خواند.

گیدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت: «دولت‌های خارجی حق یهودیان برای زندگی در سرزمین اسرائیل را محدود نخواهند کرد، و هرگونه چنین درخواستی از نظر اخلاقی نادرست و تبعیض‌آمیز علیه یهودیان است. تصمیم کابینه برای تأسیس ۱۱ شهرک جدید و رسمی‌سازی هشت شهرک دیگر، هدفش از جمله کمک به پرداختن به تهدیدات امنیتی است که اسرائیل با آن مواجه است.»

روز یکشنبه، بزائل اسموتریچ وزیر دارایی راست‌گرای افراطی اسرائیل، اعلام کرد که مقامات شهرک‌ها را تأیید کرده‌اند و گفت این اقدام با هدف جلوگیری از تأسیس یک دولت فلسطینی است.

سپس ۱۴ کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا و کانادا بیانیه‌ای صادر کردند و از اسرائیل خواستند تصمیم خود را «و همچنین گسترش شهرک‌ها» معکوس کند.

آنها گفتند چنین اقدامات یکجانبه‌ای «حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند» و خطر تضعیف آتش‌بس شکننده در غزه را که از ۱۰ اکتبر برقرار است، به همراه دارد.

آنها همچنین «تعهد بی‌تزلزل خود به یک صلح جامع، عادلانه و پایدار بر اساس راه حل دو دولتی... که در آن دو دولت اسرائیل و فلسطین، در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند» را تأیید کردند.

اسرائیل پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرده است.

به استثنای شرق اورشلیم که در سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال و ضمیمه شد، بیش از ۵۰۰ هزار اسرائیلی در کرانه باختری در کنار حدود سه میلیون ساکن فلسطینی زندگی می‌کنند.

اوایل این ماه، سازمان ملل متحد گفت گسترش شهرک‌های اسرائیل در کرانه باختری — که همه آنها بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند — به بالاترین سطح حداقل از سال ۲۰۱۷ رسیده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: شهرک‌سازی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
در جدیدترین حمله به کرانه باختری؛
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
یورش شهرک‌نشینان اسرائیلی به مسجدالاقصی
اعلان رسمی اشغال دائمی غزه توسط اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
آخرین اخبار
یک رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو را به لرزه درآورده است
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
السودانی: عراق امروز امن، باثبات و متحد است
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
هیئت حماس با مقامات عراقی در بغداد دیدار کرد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
مسکو: آمریکا «دزدی دریایی» را در کارائیب زنده کرده است
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
سقوط بالگرد در کوه کلیمانجارو تانزانیا ۵ کشته برجا گذاشت
ترکیه ۱۱۵ مظنون به برنامه‌ریزی حملات داعش در کریسمس و سال نو را دستگیر کرد
اسرائیل بیانیه ۱۴ کشور غربی علیه شهرک سازی را «تبعیض علیه یهودیان» خواند
بازداشت یک اسرائیلی دیگر با ادعای جاسوسی برای ایران
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد