باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل روز پنجشنبه با خشم به محکومیت ۱۴ کشور از جمله فرانسه و انگلیس از تصویب شهرکهای جدید در کرانه باختری اشغالی واکنش نشان داد و این انتقاد را تبعیض علیه یهودیان خواند.
گیدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت: «دولتهای خارجی حق یهودیان برای زندگی در سرزمین اسرائیل را محدود نخواهند کرد، و هرگونه چنین درخواستی از نظر اخلاقی نادرست و تبعیضآمیز علیه یهودیان است. تصمیم کابینه برای تأسیس ۱۱ شهرک جدید و رسمیسازی هشت شهرک دیگر، هدفش از جمله کمک به پرداختن به تهدیدات امنیتی است که اسرائیل با آن مواجه است.»
روز یکشنبه، بزائل اسموتریچ وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل، اعلام کرد که مقامات شهرکها را تأیید کردهاند و گفت این اقدام با هدف جلوگیری از تأسیس یک دولت فلسطینی است.
سپس ۱۴ کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا و کانادا بیانیهای صادر کردند و از اسرائیل خواستند تصمیم خود را «و همچنین گسترش شهرکها» معکوس کند.
آنها گفتند چنین اقدامات یکجانبهای «حقوق بینالملل را نقض میکند» و خطر تضعیف آتشبس شکننده در غزه را که از ۱۰ اکتبر برقرار است، به همراه دارد.
آنها همچنین «تعهد بیتزلزل خود به یک صلح جامع، عادلانه و پایدار بر اساس راه حل دو دولتی... که در آن دو دولت اسرائیل و فلسطین، در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند» را تأیید کردند.
اسرائیل پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرده است.
به استثنای شرق اورشلیم که در سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال و ضمیمه شد، بیش از ۵۰۰ هزار اسرائیلی در کرانه باختری در کنار حدود سه میلیون ساکن فلسطینی زندگی میکنند.
اوایل این ماه، سازمان ملل متحد گفت گسترش شهرکهای اسرائیل در کرانه باختری — که همه آنها بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی هستند — به بالاترین سطح حداقل از سال ۲۰۱۷ رسیده است.
منبع: رویترز