باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در جریان بازدید از شرکت های پتروشیمی اعلام شد که‌ تولید برق این واحد تامین گاز به اندازه ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر است که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد.

طبق مقامات این حوزه این نیروگاه از سال ۱۳۸۴ راه اندازی شده و دارای ۸ ژنراتور ۱۲۵ مگاواتی است.

همچنین طبق اعلام مسئولان در این بخش فعلاً تزریق به شبکه گاز از مبین انرژی نداریم اما در مجتمع تولید برق فجر جم،برای تامین ۳۰۰ هزار خانوار در منطقه برق ارایه می‌شود.

گفتنی است در حال حاضر به اندازه ۱۴ میلیارد دلار پروژه در هلدینگ خلیج فارس در دست اجرا داریم.۴۰ درصد از درآمد صادراتی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی است،و پتروشیمی‌ها در مواقع مهم با عرصه ارز در بازار مبادله ارضی به تامین ارز برای وارد کنندگان اقدام می‌کنند.

باشی همچنین گفت: روزانه از محل برداشت آب دریا به اندازه ساعتی ۲۴۰ متر مکعب آب صنعتی و ۸۰ متر مکعب آب برای فضای سبز در این مجتمع تولید می‌شود که به اندازه ۴ برابر مصرف کل تهران است.

گفتنی است برای تامین آب مورد نیاز پتروشیمی‌ها هر ساعت ۳۸۰ هزار متر مکعب آب از عمق ۴۰ متری دریا برداشت می‌شود،و بعد از نمک زدایی به عنوان آب صنعتی استفاده می‌شود و سپس حساب آن نیز به عنوان ماده اولیه برای آب شیرین استفاده می‌شود و ما دورریز پساب به دریا نداریم.

طی ۸ سال گذشته از راه‌اندازی واحد مبین انرژی حتی یک ساعت نیز تولید برق این واحد متوقف نشده و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و در ۸۰ سالگی هم بتوانیم این استمرار تولید را داشته باشیم.

با توجه به اینکه نیروگاه‌های توسعه برق برای پتروشیمی‌ها مانند نیروگاه‌های وزارت نیرو، به خاطر زیان‌های فراوان برای تولید کنندگان،نمی‌تواند برق مجتمع‌ها را قطع کند، بنابراین واحدهای مختلفی به عنوان آماده باش برای تامین و استمرار تولید برق در نظر گرفته شده است.

آب تصفیه شده دریا در این واحد تولیدی هم برای بخش خنک کننده صنعت استفاده می‌شود هم برای آب پرفشار آتش نشانی و هم برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد.