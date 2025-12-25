هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کاسپین» از امروز در گرگان آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - قدسیه آبشناس مدیر کل بهزیستی استان گلستان گفت: این جشنواره از تاریخ ۴ تا ۷ دی‌ماه در گرگان برگزار می‌شود و گلستان میزبان گروه‌های نمایشی از  استان های خراسان شمالی، مازندران، گیلان و سمنان است.

او افزود: این جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت و ترویج فرهنگ احترام و مشارکت اجتماعی فراهم کرد.

در روز نخست این جشنواره نمایش «هاپولری در کوه فوجی» به کارگردانی لیلی دولت آبادی از گنبدکاووس ساعت ۱۲ در سالن اصلی، «آزمون» به کارگردانی مجید عبدوس از مهدیشهر، ساعت ۱۵ در سالن نگاه، نمایش خیابانی «نوری در تاریکی» به کارگردانی حسین غلامی از قائمشهر، ساعت ۱۶:۱۵ در محوطه تالار، «پیله» به کارگردانی رسول جعفری از گرگان، ساعت ۱۷ در سالن اصلی، «خروس زری پیرهن پری» به کارگردانی محمدحسین سالاری از گرگان ساعت ۱۹ در سالن نگاه تالار فخرالدین اسعدگرگانی اجرا خواهند شد.

