هزینه یک باک ۴۰ لیتری بنزین سوپر معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود که با احتساب هزینه سوخت‌گیری، هر کاربر در مجموع باید مبلغ ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طبق بررسی‌های انجام‌شده و گزارش‌های میدانی، نرخ بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت سیار به ازای هر لیتر ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به سیار بودن این جایگاه‌ها و هزینه‌های جانبی مربوط به آن‌ها، همچنین به دلیل عدم امکان سوخت‌گیری توسط کاربران و رانندگان، برای هر بار سوخت‌گیری مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه خدمات دریافت می‌شود.

بنابراین، با یک محاسبه ساده، هزینه یک باک ۴۰ لیتری بنزین سوپر معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود که با احتساب هزینه سوخت‌گیری، هر کاربر در مجموع باید مبلغ ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کند.

 

برچسب ها: سوختگیری ، بنزین
خبرهای مرتبط
عرضه بنزین سوپر وارداتی با استقرار خودرو‌های سوخت‌رسان در تهران
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۲۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
وقتی پور محمدی ریس بودجه میاد میگه ما بنزین گرون کردیم برن ماشین برقی بخرن حالا ماشین برقی چنده؟ ‌۳ الی ۴ میلیار خوب کسی که پول ماشین برقی داشته باشه بنزین هم ۵ تومن میخره غمش نیست ما بد بخت ها باید چکار کنیم که پول همیین پراید هم به زور دادیم به صد تا وام قرض قوله اینقدر بی در پیکر شده هر بی عقلی میشه ریس
دیگه به تنگ نا امدیم بعد میگه به معیشت مردم ضربه نمیخوره بله برنج ایرانی از ۲۹۹ تومن امد روی ۴۹۹ تومن بازم برید تو صف بنزین ۳ تومنی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را ؟ ارز برای دامهامون ، مرغداریها مون و دارو و سایر اقلام ضروری دیگه نداریم اما برای خودتون و موتور ماشینهای گرون قیمتتون بنزین سوپر وارد میکنین. اینه مبارزه و استکبار ستیزی شما ؟ اینه عدالت ؟ چرای صدای یه کسی یه آزاده ای یه نماینده ای در نمیاد ؟ چقدر شما خدمتگزار مملکت و مردمین.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خوب اونا که این مبلغ رو برای بنزین سوپر می دهند باکی ندارند و راضی هستند. اینها ۵ درصد جمعیت ما هستند
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
مثلا یک باک نقد بخوای بدی میشه:
۱۸ تا اسکانس ۲۰۰,۰۰۰ تومانی
یا ۳۶ تا اسکانس ۱۰۰,۰۰۰ تومانی
یا ۳۴۵ تا اسکانس ۱۰،۰۰۰ تومانی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
واردات همینه بنزین سوپر غذای سگ وگربه لوازم ارایش وانواع سیگار
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
هم وطنان عزیز خدا بزرگه
نگران هیچ چیز نباشید
ان شاء الله همه در پیشگاه خدا سربلند باشید
التماس دعا
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
دردولت های قبل بنزین گران نبود ولنزین سوپر نیز درجا یگاه ها عرضه میشد به قیمت های پایین .نمایندگان محترم می بایست دراین زمینه نظارت ورسیدگی نمایند .
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۸:۵۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
در ظاهر پول بنزین آزاد ، داره از پولدارها گرفته میشه ، اما شک نکنین که ؛ اونا ، این هزینه رو ، با خدمات و کالاهاشون ، از طبقه حقوق و دستمزد بگیر ، خواهند گرفت و تمام این گرانی ها ، بر دوش این قشر ضعیف ، سنگینی خواهد کرد !!
۱
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
کمک هزینه ازدواج اندازه یک باک بنزنین شما حرف نداذید
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۴۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
وای ای جولان میدن کی باید جلو شما رو بگیره خدا می دونه
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
هرگرانی دودش به چشم فقرا می رود
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
اونایی که با این قیمت ها و کارمزد ۲۵۰ هزار تومنی مشکلی ندارید هیچ خوشحالم هستید
مطمئن باشید بعدش نوبت ماست
این فقط یه آزمایش تاب آوریه

مثل قبض های میلیونی که اول فقط واسه کاخ نشین های تهران صادر شد
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
اصلا برای چی دولت ارز خارج میکنه تا بنزین سوپر وارد کنه؟ چرا این ارز را برای کالاهای ضروری و اولویت دار نمیکنه
۱
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
قیمت ارز میره بالا با کمبود وارد می کنه خود دولت دوستاش پولدار میشن ،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
ما‌که تو ایران داریم ماهی ۴۰۰۰ دلار حقوق میگیریم بنزین یک دلاری منطقیه.
۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
طرف قیمت ماشینش 50 میلیارد حقوقش ماهی 500 میلیون بنزین لیتری 80 تومن به خدا براشون ارزون هست
۱۰
۴۵
پاسخ دادن
۱۲۳
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است