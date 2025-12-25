باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای برنامه‌ریزی و نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان در ساری، به حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود کادر قضایی در استان اشاره کرد و گفت: رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، نیازمند تلاشی جهادی و ایثارگونه است که این روحیه در دستگاه قضایی استان مشاهده می‌شود.

او مسئولیت قضات و مدیران قضایی را بسیار سنگین و حساس دانست و با تاکید بر لزوم کاهش پرونده‌های مسن و پیچیده و همچنین کاهش موجودی پرونده‌های شعب، افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از تجربیات موفق محاکم قضایی می‌تواند به تسریع در رسیدگی و مختومه شدن این پرونده‌ها کمک کند.

پوریانی همچنین با تأکید بر ضرورت مبارزه با هرگونه مولفه فساد و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت در استان، گفت: پس از تکمیل مستندات و مدارک قانونی، با متخلفان و مجرمین در استان مازندران، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بر برخورد قانونی دستگاه قضایی استان با کارچاق‌کن‌ها تأکید کرد و افزود: افرادی که با سوءاستفاده از نام مقامات قضایی و سایر نهادها، ضمن کلاهبرداری از مردم به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی، انتظامی و ارگان‌های رسمی، لطمه وارد کنند، بر اساس بند ۱ ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به مردم معرفی و تصاویر آنان منتشر خواهد شد.

پوریانی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید در مازندران، حمایت قانونی لازم را از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در استان به عمل آورند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت حفظ کرامت انسانی مراجعان به دستگاه قضایی، بر ضرورت حسن خلق، سعه صدر و تکریم مردم در دادگستری استان تاکید کرد و با اشاره به جایگاه حساس و اثرگذار دستگاه قضایی در جامعه، افزود: احترام به مراجعان و پاسخگویی صحیح، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی خواهد داشت.

پوریانی با بیان اینکه مراجعان اغلب با مشکلات و دغدغه‌های جدی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، گفت: حفظ شان و کرامت مراجعان، در کنار اجرای دقیق و قاطع قانون، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران