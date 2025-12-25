ترکیه بیش از ۱۰۰ عضو داعش را بازداشت کرد که قصد حمله به مراسم کریسمس و سال نو را داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات ترکیه ۱۱۵ مظنون عضو داعش را بازداشت کرده‌اند که به گفته آنها قصد انجام حملاتی به مراسم کریسمس و سال نو در این کشور را داشتند. دادستانی کل استانبول روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد.

دادستانی کل در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد پلیس استانبول اطلاعاتی به دست آورده بود که اعضای داعش حملاتی در ترکیه، به ویژه علیه غیرمسلمانان، در طول مراسم کریسمس و سال نو برنامه‌ریزی کرده بودند.

در این بیانیه آمده است پلیس ۱۲۴ مکان را در استانبول مورد حمله قرار داد و ۱۱۵ نفر از ۱۳۷ مظنون مورد نظر خود را دستگیر کرد. چندین قبضه اسلحه کمری و مهمات نیز توقیف شد.

منبع: آناتولی