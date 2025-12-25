ترکیه بیش از ۱۰۰ عضو داعش را بازداشت کرد که قصد حمله به مراسم کریسمس و سال نو را داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات ترکیه ۱۱۵ مظنون عضو داعش را بازداشت کرده‌اند که به گفته آنها قصد انجام حملاتی به مراسم کریسمس و سال نو در این کشور را داشتند. دادستانی کل استانبول روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد.

دادستانی کل در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد پلیس استانبول اطلاعاتی به دست آورده بود که اعضای داعش حملاتی در ترکیه، به ویژه علیه غیرمسلمانان، در طول مراسم کریسمس و سال نو برنامه‌ریزی کرده بودند.

در این بیانیه آمده است پلیس ۱۲۴ مکان را در استانبول مورد حمله قرار داد و ۱۱۵ نفر از ۱۳۷ مظنون مورد نظر خود را دستگیر کرد. چندین قبضه اسلحه کمری و مهمات نیز توقیف شد.

منبع: آناتولی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
دولت ترکیه متأسفانه خودش داعش را وارد سوریه و عراق کرده است.
ارتش ترکیه متأسفانه خودش داعش را وارد سوریه و عراق کرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
حمله تروریستی به پاسگاه پلیس راسک ثابت کرد و نشان داد که دشمنان درجه یک ملت ایران و هم دشمنان درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هنوز هم در سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
عراقی ها خودشان مقصر اصلی هستند
به خاطر که حضور نظامی آمریکا و انگلیس از سال 2003 تاکنون در عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین المللی بوده است.
آمریکا و انگلیس و مزدورانشان همچنان حامی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی هستند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سقوط «صدام» نشان داد که ظلم در هیچ کشوری پایدار نخ
۱۴:۳۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار است و هم تروریسم بین المللی بوده است
ترامپ در سوریه، عراق، یمن و افغانستان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار بیش از 999 هزار تروریست را از کشورهای مختلف جهان به سوریه، عراق و منطقه آورد و همچنان نیز ادامه می دهد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا، انگلیس، آلمان، عربستان سعودی وامارات در ح
۱۴:۲۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، آلمان، عربستان سعودی وامارات در حمله تروریستی تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران دست داشتند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
و این در حالی است که تروریست های کشورهای اروپایی ا
۱۴:۲۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
و این در حالی است که تروریست های کشورهای اروپایی از سال 2011 تاکنون از طریق ترکیه وارد سوریه و عراق می شوند و همچنان نیز ادامه دارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
و این در حالی است که دولت ترکیه، ارتش ترکیه، هر دو از سال 2011 تاکنون از داعش حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
نیروهای ترکیه از سال 2011 تاکنون در شمال سوریه و هم شمال عراق چه غلطی می کنند؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
دولت ترکیه متأسفانه خودش داعش را وارد سوریه و عراق کرده است.
ارتش ترکیه متأسفانه خودش داعش را وارد سوریه و عراق کرده است.
