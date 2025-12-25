باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش واصله از اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بانه، ماموران پلیس امنیت عمومی (اماکن) در جریان بررسی گزارش مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک در تولید پهپاد در یکی از ساختمان‌های این شهرستان، حین بازرسی متوجه شدند که سه نفر این محل را به کارگاه غیرمجاز تولید دستگاه فلزیاب تبدیل کرده‌اند.

در این عملیات، تعداد ۶۵ دستگاه فلزیاب به همراه ۲۲ عدد دسته لوپ، ۴۰ عدد لوپ کوچک و بزرگ، ۶۰ عدد آنتن، ۴۰ عدد کیف مربوط به لوپ و همچنین مقادیر قابل توجهی قطعات و تجهیزات الکترونیکی شامل برد، مقاومت، خازن و لوازم تولید فلزیاب کشف و ضبط شد.

همچنین ۱۹ قلم شیء تاریخی شامل دو قبضه تفنگ سرپر به همراه کیسه باروت، سه عدد ملاقه، سه عدد خنجر، یک عدد سرنیزه، یک عدد کاسه مسی، چهار عدد آفتابه مسی، یک عدد کوزه گِلی درب‌دار، یک عدد لگن پایه‌دار، یک عدد ظرف مفرغی بزرگ، یک عدد سینه‌ریز دارای سکه‌های آویز و یک عدد سنجاق سینه طلایی‌رنگ از محل کشف شد.

براساس این گزارش، افراد مذکور دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع؛ روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان،