غلامرضا جمشیدی مدیرعامل پتروشیمی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از این مجتمع در عسلویه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص تولید سوخت کشتی و شناورها (بانکرینگ) اظهار داشت:واحد تولید گازوئیل در ذیل این مجموعه آماده شده و اگر کاتالیست آن توسط شرکت‌های داخلی تامین شود تا یک ماه آینده تولید گازوئیل یورو ۶ کلید می‌خورد.

وی ادامه داد: بحث مهم در تولید گازوئیل یورو ۶ اقتصاد آن است که اگر بتوانیم به کشتی‌های خارجی و از طریق بانکرینگ بفروشیم ،می‌توانیم آن را ادامه دهیم.

مدیرعامل پتروشیمی نوری اظهار داشت: پیش بینی می‌کنیم تا یک ماه آینده بتوانیم بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تن گازوئیل یورو ۶ تولید کنیم.

به گفته جمشیدی، کشتی‌های خارجی که به مقصد اروپا سفر می‌کنند، حتماً باید به خاطر استانداردهای سختگیرانه محیط زیست از گازوئیل یورو ۶ استفاده کنند .

وی گفت :در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همکاران ما در این واحد پتروشیمی با ظرفیت ۱۲۰ درصد و شبانه روز کار می‌کردند تا مشکلی از نظر تولید محصولات آروماتیک در کشور پیش نیاید.

او بیان کرد:ماهانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان پول خوراک گاز می‌دهیم و با وجود اینکه سهامداران اصلی و سهامداران خود آورده نقدی برای این شرکت نیاوردند اما،از محل سود این شرکت توانستیم سه مجموعه پتروشیمی هرمز هنگام و اروند را نیز خریداری می‌کنیم.

به گفته جمشیدی، با ورود پتروشیمی اروند به بورس از این پس درآمد آن نیز برای پتروشیمی نوری لحاظ خواهد شد و به تقویت ارزش سهام این شرکت کمک می‌کند.

وی این را هم گفت: در این مجتمع پتروشیمی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳ بیش از ۹۰ درصد سود حاصله را بین سهامداران تقسیم کردیم اما با این وجود توانستیم با سرمایه‌گذاری‌های داخلی ۳ پتروشیمی جدید را خریداری و احداث کنیم.

وی همچنین به تولید اکتان افزا برای افزایش کیفیت بنزین در این مجتمع اشاره کرد و گفت: ما بنزین با اکتان بین ۹۲ تا ۹۷ درصد تولید می‌کنیم. در واقع اکتان افساهایی است که برای افزایش کیفیت بنزین اضافه می‌شود.