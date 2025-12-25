جمشیدی گفت: پیش بینی می‌کنیم تا یک ماه آینده بتوانیم بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تن گازوئیل یورو ۶ تولید کنیم.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غلامرضا جمشیدی مدیرعامل پتروشیمی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از این مجتمع در عسلویه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص تولید سوخت کشتی و شناورها (بانکرینگ) اظهار داشت:واحد تولید گازوئیل در ذیل این مجموعه آماده شده و اگر کاتالیست آن توسط شرکت‌های داخلی تامین شود تا یک ماه آینده تولید گازوئیل یورو ۶ کلید می‌خورد. 

وی ادامه داد: بحث مهم در تولید گازوئیل یورو ۶ اقتصاد آن است که اگر بتوانیم به کشتی‌های خارجی و از طریق بانکرینگ بفروشیم ،می‌توانیم آن را ادامه دهیم.

مدیرعامل پتروشیمی نوری  اظهار داشت: پیش بینی می‌کنیم تا یک ماه آینده بتوانیم بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تن گازوئیل یورو ۶ تولید کنیم.

به گفته جمشیدی، کشتی‌های خارجی که به مقصد اروپا سفر می‌کنند، حتماً باید به خاطر استانداردهای سختگیرانه محیط زیست از گازوئیل یورو ۶ استفاده کنند .

وی گفت :در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همکاران ما در این واحد پتروشیمی با ظرفیت ۱۲۰ درصد و شبانه روز کار می‌کردند تا مشکلی از نظر تولید محصولات آروماتیک در کشور پیش نیاید. 

او بیان  کرد:ماهانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان پول خوراک گاز می‌دهیم و با وجود اینکه سهامداران اصلی و سهامداران خود آورده نقدی برای این شرکت نیاوردند اما،از محل سود این شرکت توانستیم سه مجموعه پتروشیمی هرمز هنگام و اروند را نیز خریداری می‌کنیم. 

به گفته جمشیدی، با ورود پتروشیمی اروند به بورس از این پس درآمد آن نیز برای پتروشیمی نوری لحاظ خواهد شد و به تقویت ارزش سهام این شرکت کمک می‌کند.

وی این را هم گفت: در این مجتمع پتروشیمی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳ بیش از ۹۰ درصد سود حاصله را بین سهامداران تقسیم کردیم اما با این وجود توانستیم با سرمایه‌گذاری‌های داخلی ۳ پتروشیمی جدید را خریداری و احداث کنیم.

وی همچنین به تولید اکتان افزا برای افزایش کیفیت بنزین در این مجتمع اشاره کرد و گفت: ما بنزین با اکتان بین ۹۲ تا ۹۷ درصد تولید می‌کنیم. در واقع اکتان افساهایی است که برای افزایش کیفیت بنزین اضافه می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سوخت ، تولید سوخت
خبرهای مرتبط
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
عرضه بنزین سوپر وارداتی با استقرار خودرو‌های سوخت‌رسان در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است