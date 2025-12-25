چهارشنبه سقوط کرده و پنج نفر از جمله خلبان، یک راهنما، یک پزشک و دو گردشگر خارجی را کشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات هوانوردی کشوری تانزانیا روز پنجشنبه اعلام کردند یک بالگرد در کوه کلیمانجارو سقوط کرده و پنج نفر کشته شده‌اند. رسانه‌های محلی گزارش دادند این هواپیما در حال انجام مأموریت نجات پزشکی بوده است.

مرجع هوانوردی کشوری تانزانیا در بیانیه‌ای گفت این بالگرد روز چهارشنبه در نزدیکی اردوگاه بارافو در کوه سقوط کرد.

روزنامه موانانچی و شبکه تلویزیونی شرق آفریقا به نقل از سیمون میگوا، رئیس پلیس منطقه کلیمانجارو، گزارش دادند که این بالگرد در حال انجام یک مأموریت نجات پزشکی بوده است. موانانچی به نقل از میگوا گزارش داد که در میان کشته‌شدگان یک راهنما، یک پزشک، خلبان و دو گردشگر خارجی حضور داشتند. ملیت گردشگران اعلام نشده است.

کلیمانجارو، مرتفع‌ترین قله آفریقا، نزدیک به ۶۰۰۰ متر (۲۰۰۰۰ فوت) از سطح دریا ارتفاع دارد. موانانچی گزارش داد این سقوط بین ۴۶۷۰ تا ۴۷۰۰ متری رخ داده است.

سالانه حدود ۵۰۰۰۰ گردشگر از کلیمانجارو صعود می‌کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

اپوزیسیون تانزانیا ادعا کرد:
حدود ۷۰۰ کشته در اعتراضات انتخاباتی
«اتیوپی» سنگ بنای نفوذ اسرائیل در شاخ آفریقا
رئیس جمهوری کنیا به سوءاستفاده نیرو‌های امنیتی از قدرت اذعان کرد
