مدیرکل ارتباطات مازندران از راه اندازی ۳ پروژه ارتباطی شهرستان ساری تا دهه فجر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات مازندران در جلسه کنترل پروژه طرح توسعه ارتباطات روستایی اپراتور همراه اول، گفت: در راستای سیاست‌های کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر گسترش دسترسی تمامی نقاط کشور به اینترنت پرسرعت، روستای کسوت از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری با اجرای پروژه احداث سایت جدید ارتباطی همراه اول به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شد.

او در ادامه افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال از محل منابع مالی طرح USO وزارت ارتباطات، توسط شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به‌منظور افزایش کیفیت پوشش شبکه و ارتقای سطح دسترسی خدمات ارتباطی در مناطق روستایی به اجرا درآمده است.

اعزی با اشارره به ادامه اجرای این پروژه در سطح استان، گفت: با بهره‌برداری از این طرح تعداد ۵۶ خانوار ساکن روستای کسوت از خدمات اینترنت پرسرعت نسل جدید (۴ G) بهره‌مند شدند و امکان استفاده از سرویس‌های آموزشی، خدمات دولت الکترونیک، تجارت آنلاین و ارتباطات مجازی برای اهالی این منطقه فراهم گردیده است.

مدیرکل فاوای مازندران با اشاره به اجرای ۳ پروژه دیگر در شهرستان ساری تا دهه فجر سال جاری، گفت: اجرای این پروژه‌ها بخشی از برنامه‌ی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار بوده و گامی مهم در جهت تحقق عدالت ارتباطی و دیجیتال در استان مازندران به شمار می‌رود.