رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد؛

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص سفر‌های عتبات عالیات گفت: تنوع بسته‌های سفر‌های زمینی و هوایی را برای متقاضیان داریم.

وی افزود: امسال سهم بیشتری از زائران عتبات را نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

رشیدیان ادامه داد: امیدواریم ساماندهی سفر‌های زیارتی با کیفیت داشته باشیم و این روند ارتقا پیدا کند.

رئیس سازمان حج گفت: متاسفانه آزادبر‌ها مشکلاتی در زمینه‌های خدمات رسانی به زائران و حفظ کرامت آنها داشته‌اند که امیدوارم مدیریت شود.

وی افزود: هدف اصلی زیارت کسب بهره‌های معنوی و فرهنگی زائران است که در برخی از کاروان‌های آزادبر این مهم محقق نمی‌شود.