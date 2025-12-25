رئیس سازمان حج و زیارت از تنوع بسته‌های سفر عتبات برای زائران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص سفر‌های عتبات عالیات گفت: تنوع بسته‌های سفر‌های زمینی و هوایی را برای متقاضیان داریم.

وی افزود: امسال سهم بیشتری از زائران عتبات را نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

رشیدیان ادامه داد: امیدواریم ساماندهی سفر‌های زیارتی با کیفیت داشته باشیم و این روند ارتقا پیدا کند.

رئیس سازمان حج گفت: متاسفانه آزادبر‌ها مشکلاتی در زمینه‌های خدمات رسانی به زائران و حفظ کرامت آنها داشته‌اند که امیدوارم مدیریت شود.

وی افزود: هدف اصلی زیارت کسب بهره‌های معنوی و فرهنگی زائران است که در برخی از کاروان‌های آزادبر این مهم محقق نمی‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
سفر هوایی رسیده به ۳۸ میلیون چه خبره ؟؟؟
۰
۲
Germany
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
بپرس چرا سکه طلا و دلار با سرعت هواپیما گران شده است
