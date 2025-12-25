سخنگوی پلیس از نجات جان ۱۶۰۰ تبعه افغانستان در سرما و یخبندان توسط مرزبانی تایباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در جریان بارش برف و یخبندان هفته گذشته، بیش از ۱۶۰۰ تبعه افغانستانی که از مرزهای غیرمجاز در حال ورود به کشور و در معرض سرمازدگی و مرگ بودند نجات دادند.
وی افزود: در جریان عملیات امداد و نجات؛ نیروهای مرزبانی فراجا با استفاده از تمامی امکانات موجود گرمایشی و انتقال اتباع به مکانهای امن از یخ زدگی ۱۶۰۰ تبعه افغانستانی جلوگیری نموده، که این افراد پس از کاهش برودت هوا به کشور مبدأ بازگشتند.
سردار منتظرالمهدی اضافه کرد: مرزبانی فراجا پیش از این با هشدار به مسئولان مرزی کشور افغانستان خطر عبور غیرقانونی را گوشزد کرده بودند.
وی تاکید کرد: همچنین به اتباع کشور همسایه توصیه میشود که برای ورود به ایران از فرایندهای مجاز صدور مجوز و مسیرهای قانونی اقدام کنند.