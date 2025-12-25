سخنگوی پلیس از نجات جان ۱۶۰۰ تبعه افغانستان در سرما و یخبندان توسط مرزبانی تایباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در جریان بارش برف و یخبندان هفته گذشته، بیش از ۱۶۰۰ تبعه افغانستانی که از مرز‌های غیرمجاز در حال ورود به کشور و در معرض سرمازدگی و مرگ بودند نجات دادند.

وی افزود: در جریان عملیات امداد و نجات؛ نیرو‌های مرزبانی فراجا با استفاده از تمامی امکانات موجود گرمایشی و انتقال اتباع به مکان‌های امن از یخ زدگی ۱۶۰۰ تبعه افغانستانی جلوگیری نموده، که این افراد پس از کاهش برودت هوا به کشور مبدأ بازگشتند.

سردار منتظرالمهدی اضافه کرد: مرزبانی فراجا پیش از این با هشدار به مسئولان مرزی کشور افغانستان خطر عبور غیرقانونی را گوشزد کرده بودند.

وی تاکید کرد: همچنین به اتباع کشور همسایه توصیه می‌شود که برای ورود به ایران از فرایند‌های مجاز صدور مجوز و مسیر‌های قانونی اقدام کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آفرین هر کدام آمدند بفرس کشورشون
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
چرا این ها را نجات دادید که خون مردم ایران را بمکند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
اونا میان ایران ما از مکزیک میریم آمریکا
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
افغانهاهمگی چه مجازوچه غیرمجازبایدطردشوندراضی نبستیم توکشورباشندبا هرطرح وبرنامه ای که باعث ماندگاری بیشترآنهاتوکشورباشه مخالفیم
۲
۱۴
پاسخ دادن
United States of America
سیامک
۱۵:۵۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
این یعنی کار بیشتر برای نیروهای شریف و زحمتکش پلیس و مرزبان کشور و به خطر افتادن جونشون.ای کاش مرزها دیوارکشی و مسدود می شد.ای کاش افغانها دست از سر ایران بر می داشتند.
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
یعنی انقدر به این افغانی ها مفت دادیم که به مفت عادت کردن حتی می خوان مفت وارد ایران بشن
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ای بی تربیت !
