باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چین روز پنجشنبه آمریکا را متهم کرد که با تحریف سیاست دفاعی چین، تلاش میکند مانع بهبود روابط چین و هند شود.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به پرسشی در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی مبنی بر اینکه آیا چین ممکن است از کاهش اخیر تنشها با هند بر سر مناطق مرزی مورد مناقشه بهرهبرداری کند تا مانع تعمیق روابط بین ایالات متحده و هند شود، این اظهارات را بیان کرد.
لین گفت چین روابط خود با هند را از منظر راهبردی و بلندمدت میبیند و افزود که مسئله مرزی موضوعی بین چین و هند است و «ما با قضاوت هر کشور دیگری درباره این موضوع مخالفیم.»
پنتاگون روز سهشنبه در گزارشی گفت که چین «احتمالاً میخواهد از کاهش تنش... برای تثبیت روابط دوجانبه و جلوگیری از تعمیق روابط آمریکا و هند بهرهبرداری کند.»
منبع: رویترز