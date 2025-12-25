باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در نشست با دختران و زنان شاخص، مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی و مدیران زن استان فارس، با اشاره به روند انتصابات زنان در کشور گفت: طی دو سال گذشته، ۲۳ بانوی فرماندار، ۱۶ بخشدار و سههزار و ۷۰۰ دهیار زن منصوب شدهاند.
او با بیان اینکه برای نخستینبار در استان فارس چهار بانوی فرماندار منصوب شدهاند، افزود: در برخی استانها که پیشتر امکان انتخاب فرماندار زن وجود نداشت، امروز این مسئولیت به بانوان سپرده شده است.
بهروزآذر با تشریح نگاه دولت در این زمینه تأکید کرد: باور دولت چهاردهم و رئیسجمهور بر این است که دستیابی ایران به قلههای پیشرفت، نیازمند حضور همزمان زنان و مردان بهعنوان دو بال حرکت ملی است تا پرواز به سوی اهداف با موفقیت همراه شود.
او خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، در ۳۱ جلسه بررسی برنامه استانداران، بر استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام مختلف بر پایه شایستهسالاری تأکید کرده است. بهروزآذر افزود: تاکنون ۲۱ انتصاب بانوان در سمتهای مختلف، بهطور مستقیم توسط رئیسجمهور انجام شده است.
معاون رئیسجمهور اظهار داشت: بخشی از این روند ناشی از تأکید دولت بر بهرهگیری از ظرفیت زنان و بخشی دیگر نتیجه تلاشهای مستمر نظام جمهوری اسلامی در سالهای گذشته است؛ امروز این تلاشها به ثمر نشسته و زمان بهرهبرداری از آن فرا رسیده است.
بهروزآذر ادامه داد: رئیسجمهور همواره بر اصل شایستگی در انتصابات تأکید داشته است. هنگامی که موضوع انتصاب ۳۰ درصدی بانوان مطرح شد، ایشان بیان کردند که ممکن است در برخی حوزهها این ظرفیت حتی به ۵۰ درصد یا بیشتر برسد؛ بنابراین ملاک انتخاب، شایستگی افراد است نه جنسیت آنان.
او در پایان افزود: همین رویکرد درباره قومیتها و مذاهب مختلف نیز وجود دارد؛ هر فردی که توانایی و شایستگی لازم را داشته باشد، میتواند مسئولیتی را بر عهده گیرد و گرهی از کار کشور بگشاید.
نقشآفرینی بانوان در مدیریت و تاریخ/حضور ۱۷۷ مدیر زن در فارس
حسینعلی امیری، استاندار فارس نیز با اشاره به جایگاه زنان در مدیریت کشور گفت: رهبر معظم انقلاب اعتقاد جدی به استفاده از ظرفیت بانوان در پستهای مدیریتی دارند و مشی ایشان نیز بر همین اساس است.
امیری ادامه داد: یکی از شعارهای دکتر پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری، بهرهگیری از توان بانوان در مدیریت بود؛ فرصتی که امروز به بار نشسته و جامعه از خدمات و اثرگذاری زنان در جایگاههای مختلف بهرهمند است.
نماینده عالی دولت در فارس اظهار داشت: در استان فارس ۱۷۷ مدیر زن در سطح مدیرکلی و فرمانداری مشغول خدمت هستند و روند استفاده بیشتر از ظرفیت بانوان در استان ادامه خواهد داشت.
او افزود: بانوانی که امروز در جایگاه مدیریت قرار دارند، با احساس مسئولیت بالا و عملکرد درخشان خود منشأ خدمات ارزشمند بودهاند و شایسته تقدیر هستند. امیری تأکید کرد: در آموزههای اسلامی، اصل بر عمل صالح است و تفاوتی ندارد که این عمل توسط زن یا مرد انجام شود.
استاندار فارس با اشاره به نقش زنان در تاریخ گفت: در طول تاریخ، بانوان بسیاری تاریخساز بودهاند، علمی را کشف یا توسعه دادهاند و آثار ماندگاری از خود برجای گذاشتهاند.
امیری ادامه داد: در تاریخ ایران نیز بانوانی چون مادر کوروش، که در آموزش حقوق نقش داشت و منشور حقوق کوروش را تحت تأثیر قرار داد، یا دختر کوروش که در سیاستورزی کمنظیر بود، نمونههای برجستهای از اثرگذاری زنان هستند. وی افزود: در تاریخ اسلام نیز حضرت خدیجه(س) با سخاوت خود یاریگر پیامبر(ص) در رسالت الهی بود و حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) با نقشآفرینیهای خود مسیر تاریخ اسلام را دگرگون کردند؛ بهگونهای که اگر حضور حضرت زینب(س) نبود، حماسه کربلا در همان صحنه محدود میماند.