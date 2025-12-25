بزرگترین واحد فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون با دستور رئیس‌جمهور افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، صبح امروز -پنج‌شنبه ۰۴ دی ۱۴۰۴- طی مراسمی به‌صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس، دستور افتتاح و بهره‌برداری از دومین واحد بزرگترین مرکز فرآورش نفت کشور (CTEP) در منطقه غرب کارون را صادر کرد.

واحد فرآورش مرکزی (CTEP)، به عنوان بزرگترین واحد فرآورش مرکزی کشور، یکی از زیرساخت‌های راهبردی شرکت ملی نفت ایران در پهنه میادین غرب کارون است که با هدف ایجاد ظرفیت پایدار فرآورش، انتقال و تثبیت نفت خام میدان آزادگان جنوبی و سایر میادین همجوار طراحی و اجرا شده است.

این پروژه، حلقه اتصال فاز‌های تولیدی و توسعه‌ای غرب کارون بوده و نقشی کلیدی در تحقق تولید صیانتی و پایدار نفت از میادین مشترک ایفا می‌کند. این طرح، شاهراه اصلی فرآورش و انتقال نفت غرب کارون به شمار می‌رود. اهمیت CTEP فراتر از میدان آزادگان جنوبی است و بستر افزایش تولید سایر میادین منطقه را نیز فراهم می‌کند.

این پروژه در مساحتی به وسعت ۷۰ هکتار، بر سه محور کلیدی «فرآورش و نمک‌زدایی نفت خام»، «جمع‌آوری و تقویت فشار گاز‌های همراه نفت» و «مدیریت و تصفیه پساب تولیدی و تزریق مجدد» متمرکز است. هدف نهایی این پروژه، دستیابی به ظرفیت پایدار فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در فاز عملیاتی اصلی آزادگان جنوبی است.

برای واحد فرآورش مرکزی (CTEP)، اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار هزینه شده است. ۸۵ درصد تجهیزات آن داخلی بوده و با افتتاح آن، برای ۱۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و برای ۲۵۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است که ۷۰۰ نفر از آنها از نیرو‌های بومی منطقه هستند.

رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح این پروژه عظیم، از همت و تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه وزارت نفت و تمامی متخصصان و مهندسان که در کمترین زمان ممکن، چنین دستاورد بزرگی را برای کشور رقم زدند، قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با استمرار همین عزم راسخ و باور عمیق، مسیر پیش رو نیز به همان سرعت و شتاب به نتایج درخشان و مورد انتظار منتهی شود.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: رئیس جمهوری ، دولت چهاردهم ، فرآورش نفت
خبرهای مرتبط
پزشکیان: صلح و گسترش اخلاق در جوامع بشری موجب شکوفایی انسان است
تاکید پزشکیان بر ضرورت ایجاد فضایی منصفانه برای نقد به‌ویژه در رسانه ملی
پزشکیان: حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
افشین احمدی
۱۷:۴۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
زحمتشو ما کشیدیم،پاداشش رو بقیه میخورن
۱
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
هر چی نفت تو خوزستان پیدا بشه بیشتر بیشتر بدبخت میشیم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
روحانی می‌گذشت توی تلویزیون علی برکت الله میگفت
۱
۱
پاسخ دادن
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آخرین اخبار
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
اسلامی: صنعت هسته‌ای پایه تولید رادیوداروهاست
پزشکیان: صلح و گسترش اخلاق در جوامع بشری موجب شکوفایی انسان است
پزشکیان: حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است
نقش کلیدی رادیودارو‌ها در افزایش موفقیت درمان سرطان‌ها
عارف: پایبندی به تفکر و گفتمان از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی بود
اسلامی: مشکل غرب با ایران متوقف‌سازی پیشرفت علمی است
تامین پایدار منابع برای شهرداری‌ها و توسعه شهری با اخذ برخط مالیات بر ارزش افزوده
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
رهبر معظم انقلاب: بزرگداشت آیت‌الله میلانی اقدامی خوب در جهت احیای نام ایشان در مشهد است
برگزاری جشنواره تولیدات مردمی کاربرد انرژی هسته‌ای در بوشهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۴ دی