باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعلی حمیدیه گفت: جمعیت هلال احمر باید محصولات مورد نیاز خود را سفارش دهد، به عنوان مثال ساخت پهپادهای تخصصی برای کمک به اطفای حریق جنگلها با فناوری پیشرفته، میتواند یا از مشکلات پیش از وقوع جلوگیری کند یا مشکلات را با سرعت کنترل کند، این نیازمند سفارش از سوی جمعیت است.
وی، نقشه راه آینده این نهاد را بر پایه بهرهگیری از نوآوری، فناوریهای پیشرفته و ایجاد ارتباط مؤثر با اکوسیستم دانشبنیان کشور ترسیم کرد.
هلال احمر برای تحولات نوآورانه باید از ظرفیت دانشگاهی استفاده کند
مشاور رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه هلال احمر به یک تولیدکننده و صادرکننده محصولات پزشکی و تجهیزات امدادی نوین تبدیل خواهد شد، گفت: چشمانداز آینده هلال احمر مبتنی بر تولید داخلی، خودکفایی و تبدیل شدن به یک بازیگر بینالمللی در حوزه پزشکی پیشرفته و صادرات محصولات است.
حمیدیه نقطه اتصال هلال احمر با دانشگاهها و مراکز پیشرفته جهانی را ضروری دانست و تأکید کرد: نوآوری و فناوری میتواند کمک بسزایی در حوزه امداد و نجات کند که راهکار پیشنهادی در این زمینه، استفاده از ظرفیت دانشگاههای فنی و مهندسی کشور است.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این مرکز، استفاده از دانش دانشگاهها در حوزه امداد است، بر لزوم پر کردن حلقههای اتصال بین هلال احمر و مجموعههای پژوهشی، به ویژه دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم، تأکید کرد و گفت: رویکرد جدید، برونسپاری هوشمندانه است، نیاز نیست خود هلال احمر همه کارها را انجام دهد باید این بخش به شرکتهای دانشبنیان واگذار شود.
وی با اشاره به تصمیمات دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، ایجاد سازمانی با اهرمی قوی برای تأمین تجهیزات مدرن و پیشرفته را هدف اصلی دانست.
چرا هلال احمر میخواهد صادرکننده باشد
مشاور رئیس جمعیت هلال احمر در مورد موازیکاریها در زمینه صادرات توضیح داد: تمرکز ما بر موضوعاتی خواهد بود که در حوزه امداد و نجات و پزشکی بر "زمین مانده" است و هلال احمر نمیتواند منتظر ورود تجهیزات از خارج بماند، این رویکرد نه تنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه ما را همگام با تحولات روز دنیا حرکت خواهد داد.
حمیدیه، افق روشنی را برای هلال احمر ترسیم کرد و گفت: به عنوان مثال داروخانه هلال احمر میتواند واردکننده نباشد، بلکه صادرکننده شود.
وی ۲ حوزه فناوری اصلی را که هلال احمر بر آن متمرکز خواهد شد، معرفی کرد و افزود: یکی از حوزهها هوش مصنوعی است، این فناوری، در بخش فنی و مهندسی تجهیزات، کاربرد خواهد داشت، یکی دیگر از حوزههای مهم این بخش در جمعیت هلال احمر، پزشکی بازساختی است که شامل ژن درمانی، سلول بنیادی و مهندسی بافت برای ساخت اعضای بدن مانند استخوان، پوست و سایر اعضا است.
از ضرورت تحول در فناوری تا پزشکی بازساختی
مشاور رئیس جمعیت هلال احمر، آینده پزشکی هلال احمر را پزشکی بازساختی دانست و افزود: بیشترین نیاز در همین حوزه است و جمعیت اگر در این زمینه جلو بیفتد، به برندی تبدیل خواهد شد که مردم برای دریافت خدمات پزشکی پیشرفته مبتنی بر ژن، سلول و بافت، به سراغ هلال احمر میروند. همانطور که همین حالا نیز مردم برای یک سری از داروهای خاص، به داروخانه هلال احمر مراجعه میکنند.
حمیدیه در ادامه، مرکز تحقیق و نوآوری هلال احمر را که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، محلی برای پیوند نخبگان، سرمایهگذاران و دانش هلال احمر خواند.
وی در یک فراخوان از نیروهای جوان، نوآور و متخصص درون جمعیت درخواست همکاری کرد و افزود: از همینجا از سرمایههای انسانی جمعیت میخواهم که برای برنامهریزی به مرکز مراجعه کنند؛ زیرا آنها شناخت بیشتری از سازمان دارند و میتوانند در انتقال دانش فنی به محصول نهایی کمک کنند.
مشاور رئیس جمعیت هلال احمر یادآور شد: هدف نهایی این است که با جذب نخبگان و کارآفرینان، دانش فنی موجود در کشور به محصول نهایی تبدیل شود؛ محصولاتی که هم در حوزه امداد و فناوری هلال احمر قابل استفاده باشد و هم امکان صادرات و کسب درآمد برای سازمان را فراهم آورد.
حمیدیه تأکید کرد: این رویکرد، مبتنی بر اعتقاد راسخ رئیس جمعیت به نوآوری و فناوری است و باید این تفکر به پایینترین سطوح سازمان نیز سرایت کند تا هر مدیر و کارمندی در جمعیت از امروز به سمت فناوری حرکت کند
منبع: جمعیت هلال احمر