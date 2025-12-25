عملیات اجرایی ایستگاه قطار شهری دروازه کازرون آغاز و همچنین از ۲۷ دستگاه میدل باس جدید و ۲۴ دستگاه اتوبوس بازسازی شده ناوگان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با پنجاه و ششمین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز عملیات اجرایی ایستگاه قطار شهری دروازه کازرون آغاز و همچنین از ۲۷ دستگاه میدل باس جدید و ۲۴ دستگاه اتوبوس بازسازی شده ناوگان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز رونمایی شد.

شهردار شیراز در این مراسم با اشاره به اینکه این دوره شورای ششم تاکنون ۵۳ ماه گذشته، گفت: حجم بالای پروژه‌ها در شرایط فعلی کشور و میان دستگاه‌ها و شهرداری‌ها بی‌سابقه است و نشانگر انسجام و همدلی بین شورای شهر، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی است.

محمدحسن اسدی افزود: امروز عملیات اجرایی ایستگاه مترو دروازه کازرون آغاز شده و چندین پل عابر پیاده مکانیزه با مشارکت بخش خصوصی افتتاح می‌شوند. 

شهردار شیراز با تأکید بر انقلاب مترو در شهر، توضیح داد: همزمان ۴ خط مترو در حال اجراست، از جمله خط ۴ با ایستگاه‌های رازی، فلکه خاتون، سرآستانه، چهارراه شاهزاده قاسم، دروازه کازرون و چهارراه گمرک. 

او به پیشرفت خط ۳ و خطوط ۱ و ۴، بهره‌برداری از فاز ۱ و خط ۲ با ۸ ایستگاه و تلاش مسئولین برای تأمین واگن اشاره کرد و گفت: این اقدامات نشان‌دهنده توسعه بی‌سابقه زیرساخت‌های شهری است.

اسدی همچنین از افتتاح مسیر ۳۲ کیلومتری دوچرخه خبر داد و افزود: این مسیر کامل در اختیار شهروندان قرار گرفته و امکان استفاده خانواده‌ها و دوچرخه‌سواران فراهم شده است. 

او تأکید کرد: رضایتمندی مردم در همه ابعاد، از پروژه‌های مهم و زیرساختی تا پروژه‌های رفاهی، تفریحی، گردشگری و فرهنگی، هدف مدیریت شهری است و روز‌های پرنشاطی در انتظار شهر و شهروندان خواهد بود.

شهردار شیراز از شورای شهر، مدیران و کارکنان شهرداری، نمایندگان مجلس، استانداری و بانک شهر تقدیر کرد و گفت: که پروژه‌های مترو و زیرساخت‌ها با تلاش پیمانکاران و مشاوران به پیش می‌رود. 

او افزود: قریب به ۴۰ کیلومتر مترو و نزدیک به ۲۰ ایستگاه همزمان در حال اجرا است و شهرداری شیراز بزرگ‌ترین خریدار آرماتور و سیمان در کشور برای تأمین نیاز پروژه‌هاست.

بیش از ۲ هزار پروژه همزمان در شهر فعال است 

رئیس شورای شهر شیراز نیز از تلاش‌ها و سرعت عمل شهرداری در اجرای پروژه‌های شهری قدردانی کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها در همه حوزه‌های شهرداری شفاف و مطابق برنامه پیش می‌رود.

سید ابراهیم حسینی تاکید کرد: فعالیت‌های شهرداری محدود به یک حوزه خاص نیست و همه بخش‌ها از جمله عمرانی، حمل و نقل، خدمات شهری، فرهنگی، معماری و شهرسازی در حال انجام وظیفه هستند.

 به گفته حسینی، با تلاش حوزه برنامه‌ریزی و پشتیبانی مالی، هیچ پروژه‌ای به دلیل مشکلات اقتصادی نیمه تعطیل نشده است و روند فعالیت‌ها در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی کشور ادامه دارد.

رئیس شورای شهر شیراز افزود: امروز در حوزه ورزشی افتتاحی، در حوزه فرهنگی یک کلنگ‌زنی و در حوزه حمل و نقل و ترافیک اقدامات قابل توجهی انجام شده است. 

او با اشاره به سیاست اقتصادی شهرداری در مترو، تاکید کرد: ایستگاه‌ها علاوه بر رفع مسائل ترافیکی، باید ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند تا هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از خطوط مترو از مسیر خود پروژه تأمین شود.

حسینی با بیان اینکه در دوره شورای ششم، شهرداری موفق شده بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارج از ردیف‌های بودجه جذب کند، گفت: اقدامات سرمایه‌گذاری به گونه‌ای بوده که ارزش پروژه‌هایی که پیش‌بینی می‌شد با ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان انجام شود، اکنون به ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و سرمایه بیشتری در خدمت مردم قرار دارد.

رئیس شورای شهر افزود: بودجه فرهنگی نیز در همین مدت به شکل قابل توجهی افزایش یافته و پروژه‌های حوزه فرهنگی و رفاهی از جمله اعتکاف، راهپیمایی‌های خانوادگی و پروژه‌های تفریحی در دستور کار قرار دارد.

حسینی تصریح کرد: در شهر بیش از ۲ هزار پروژه همزمان فعال است و هیچ‌یک نیمه تعطیل نشده و مردم آثار این اقدامات را مشاهده می‌کنند.

پیشرفت بیش از ۳۰ درصدی فاز اول خط ۴ مترو 

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز نیز از پیشرفت بیش از ۳۰ درصدی فاز اول خط ۴ مترو خبر داد.

علی کلانتری گفت: بیش از ۳۰ درصد فعالیت سازه نگهبان ایستگاه‌های زیرزمینی فاز اول خط ۴ تکمیل شده و حجم زیادی از خاک‌برداری انجام شده است و پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود.

کلانتری توضیح داد: قرارداد خط ۴ در اردیبهشت امسال با مجموعه شرکت چینی منعقد شده و با همکاری بانک شهر و شرکت شهر آتیه و مدل تأمین مالی مناسب، پروژه بدون خلأ مالی در حال اجرا است.

 رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز افزود: از ۶ ایستگاه فاز اول، ایستگاه‌های رازی، خاتون و آستانه عملیات خاک‌برداری و اجرای شمع‌ها به پایان رسیده و ایستگاه قاسم نیز آماده شروع عملیات اجرایی است.

او با اشاره به ایستگاه دروازه کازرون بیان کرد: این ایستگاه پنجم از فاز اول است و به‌صورت زیرزمینی طراحی شده تا ترافیک منطقه دچار اختلال نشود و طبق برنامه زمان‌بندی ۳۰ تا ۳۲ ماهه تکمیل و آماده بهره‌برداری شود. پروژه خط ۴ در کمتر از ۲ سال و نیم به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید و دسترسی‌های جدیدی به بافت تاریخی شهر و حرم مطهر شاهچراغ ایجاد می‌کند.

کلانتری همچنین به پیشرفت‌های پروژه خط ۲ و خط ۳ مترو اشاره کرد و گفت: خط ۲ تنها کمتر از ۵۰۰ متر حفاری باقی مانده و طبق هدف‌گذاری ۲۲ بهمن به پایان خواهد رسید. در خط ۳ نیز، عملیات اجرایی ایستگاه میلاد و ایستگاه آرین و تمامی ایستگاه‌هایی که پیش‌تر پشتیبانی داشتند، در حال انجام است.

او تأکید کرد: تلاش سازمان بر حفظ کیفیت کار در کنار زمان‌بندی است و نه صرفاً سرعت اجرا که در محدوده‌های شاخص شهر نیز اقدامات معماری ویژه انجام خواهد شد تا استاندارد‌های فنی و زیبایی‌شناسی رعایت شود.

بهره‌برداری از مسیر ۳۲ کیلومتری دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی در شیراز

علی مصلی‌نژاد شهردار منطقه ۳ شیراز در این مراسم با اشاره به حمایت کامل شورای اسلامی شهر از اجرای پروژه گفت: این طرح در سطح کشور بی‌نظیر است و نشان‌دهنده رویکردی است که نیاز‌های شهروندان را محور تصمیم‌گیری مدیریت شهری قرار داده است.

او مسیر طراحی‌شده را جذاب و متفاوت دانست و افزود: این مسیر از کوه‌های منصورآباد در ارتفاعات چمران آغاز می‌شود، از مناطق یک، شش و سه عبور کرده و تا حوالی شهرک رکن‌آباد و دریاچه مصنوعی کمربندی ادامه می‌یابد و در نهایت به کوه نور می‌رسد.

مصلی‌نژاد با قدردانی از حمایت‌های مالی و مدیریتی شورا و مدیران شهری، نظارت مستقیم شهردار شیراز بر روند اجرا را عامل مهمی در تکمیل پروژه دانست.

علیرضا اسکندری رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز نیز اجرای این مسیر را نتیجه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق عنوان کرد و گفت: برخلاف تجربه‌های گذشته در معابر شهری، این مسیر ایزوله و کوهستانی بدون ایجاد تعارض، در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

او همچنین از پیگیری طرح اسکوتر‌های برقی در محدوده باغات شیراز خبر داد و افزود: مدیریت شهری با رویکرد عملی و اقتصادی به دنبال حفظ باغات و توسعه حمل‌ونقل پاک است.

اسکندری در ادامه با اشاره به دستاورد‌های سرمایه‌گذاری شهری گفت: در سال ۱۴۰۳ هدف ۲۶ همتی شورا با تحقق بیش از ۲۷ همت، معادل ۱۰۵ درصد، محقق شد و مجموع قرارداد‌های سرمایه‌گذاری سه سال اخیر به بیش از ۶۰ همت رسیده است که در سطح کشور کم‌نظیر است.

احداث مجتمع فرهنگی ـ مذهبی، ساختمان شورا و کتابخانه استاندارد

شهردار شیراز در ادامه از آغاز پروژه‌های فرهنگی و اداری جدید در منطقه سه خبر داد و گفت: در این محدوده، مجتمع فرهنگی ـ مذهبی شهرداری شیراز و ساختمان شورای اسلامی شهر احداث خواهد شد. این زمین پیش‌تر در اختیار سازمان خدمات موتوری بود که به دلیل تردد ماشین‌آلات سنگین و وجود تعمیرگاه‌ها، فضای نامناسبی ایجاد کرده بود. با تصمیم مدیریت شهری، این سازمان به خارج از شهر منتقل شد و زمین برای اجرای پروژه‌های جدید اختصاص یافت.

محمدحسن اسدی شهردار شیراز با تأکید بر اهمیت طرح جامع «مسترپلن پردیس ساختمان‌های شهرداری و شورا» اظهار داشت: این مجموعه با طراحی منحصر‌به‌فرد، مشابهی در ایران و حتی خاورمیانه ندارد و می‌تواند به یک پلازای شهری و محوطه گردشگری تبدیل شود.

او، همچنین از همکاری مشترک با اداره کل کتابخانه‌ها خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، یک کتابخانه استاندارد در منطقه ۱۱ افتتاح شود تا سرانه خدمات کتابخانه‌ای شهر ارتقا یابد.

محمدامین معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز نیز با اشاره به نقش مکمل شورا و شهرداری گفت: تجمیع فیزیکی این دو نهاد، علاوه بر تسهیل تردد شهروندان و مدیران، موجب انسجام سازمانی و ارتقای هماهنگی در مدیریت شهری خواهد شد. 

او تأکید کرد پروژه‌های در دست اجرا همچون ساختمان‌های شماره یک و دو شهرداری، مرکز همایش‌های شهر راز و مجتمع فرهنگی مذهبی، تنها طرح‌های عمرانی نیستند بلکه سرمایه‌های ماندگار برای تقویت حکمرانی شهری محسوب می‌شوند.

امین درباره جزئیات فنی پروژه‌ها توضیح داد: ساختمان شورای اسلامی شهر در هشت طبقه شامل پنج طبقه روی همکف، یک طبقه همکف و دو طبقه زیرزمین ساخته خواهد شد و طی ۳۶ ماه به بهره‌برداری می‌رسد. مجتمع فرهنگی مذهبی شهرداری نیز در سه طبقه با زیربنای ۲۸۰۰ متر مربع طراحی شده و ظرف ۲۴ ماه تکمیل خواهد شد.

سیده مریم حسینی عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز با قدردانی از مدیریت شهری گفت: تأکید شورا تنها بر احداث ساختمان شورا نیست، بلکه ایجاد مجتمع فرهنگی مذهبی در این مکان اهمیت ویژه‌ای دارد. 

او افزود: این پروژه فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فعالیت‌های شهری ایفا کند و ابراز امیدواری کرد با تلاش شهرداری، پروژه زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

