مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی، استفاده از هرگونه وسیله گرمایشی در فضای باز ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ صیدالی با اعلام اینکه از ابتدای اجرای طرح بازدید از واحد‌های تجاری و عمومی در فضای باز (یکم آذر) تاکنون، وضع مصرف هزاران واحد تجاری در کشور بررسی شده است، اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، گاز ۷۶۱ واحد تجاری که با وجود اخطار‌های صادره همچنان از گرماتابش‌ها و میز آتش در فضای باز استفاده می‌کردند، قطع شده است.

وی با اشاره به کاهش دما و افزایش حساسیت شبکه گاز در فصل سرد سال افزود: اجرای طرح پایش مصرف گاز واحد‌های تجاری، کنترل دمای محیط و مقابله با استفاده غیرمجاز از وسایل گرمایشی در فضای باز با شدت بیشتری دنبال می‌شود و برخورد با متخلفان این حوزه با جدیت در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد.

قطع گاز ۹۵ واحد تجاری متخلف در روز دوم دی

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر انجام بازدید‌های ادواری از سوی تیم‌های کارشناسی تصریح کرد: هم‌اکنون پایش مصرف این واحد‌ها از طریق بازدید‌های میدانی انجام می‌شود و به محض مشاهده تخلف و استفاده از گرماتابش‌ها در فضای باز، جریان گاز واحد متخلف قطع می‌شود.

صیدالی با بیان اینکه تنها در روز دوم دی، گاز ۹۵ واحد تجاری متخلف قطع شد، درباره نحوه برخورد با متخلفان گفت: بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی، استفاده از هرگونه وسیله گرمایشی در فضای باز برای تمام مشترکان کسب‌وکار، خدماتی، تجاری، آموزشی، اداری، تفریحی و ورزشی در دوره سرد سال ممنوع است. از جمله باغ‌رستوران‌ها، میدان‌های میوه و تره‌بار، تفرجگاه‌ها و استخر‌های غیرمسقف. شرکت‌های گاز استانی موظفند با شناسایی این موارد از طریق گروه‌های پایش، نسبت به برخورد قانونی اقدام کنند.

وی اظهار کرد: در صورت مشاهده تخلف، افزون بر قطع جریان گاز به‌مدت یک هفته، پرداخت صورت‌حساب با تعرفه بالاترین پلکان بخش خانگی، هزینه‌های قطع و وصل جریان گاز و اخذ تعهد مبنی بر عدم استفاده دوباره از این وسایل گرمایشی در دوره سرد سال در دستور کار قرار می‌گیرد.

منبع: شرکت ملی‌گاز ایران

برچسب ها: وسایل گرمایشی ، فضای باز ، شرکت ملی گاز ایران
خبرهای مرتبط
میزان مصرف گاز به ۶۵۹ میلیون متر مکعب رسید
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
یعنی دیگه زمستونا تو پیاده رو،توی جعبه حلبی هیزم و تخته شکسته اتیش نزنیم تا گرممون بشه؟ ..ببینن دستکیرمون میکنن؟
۱
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
از حال مردم بدبخت ایران که خبر ندارین فقط جلو بخارییی نشستین هی طززززززززززز
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۹:۰۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
برنجی که میریزین دریا مال مردم هست ایا خودتون از کدوم برنج مصرف میکنید خودتون برنج کیلویی چند میخرید نکنه رایگان واسه تون مییارن
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۸:۵۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
گاز مال مردم نکنه میخواینننننننن بفرسین غزه خودتون چطور از گاز استفاده میکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
مگه مال باباتون
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
مگه ارث پدرتون
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
شماها که غربزده اید چرا مثل انگلیسیها هیزم استفاده نمیکنید
Canada
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
گاز برق اب تلفن حقوق مردم یارانه مگه ارث پدرتون
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
ایییییی فتوارووووووووو کی داده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
حوالی صادقیه ؛ تعداد زیادی کافه قهوه فروشی هست ، که از بخاری های گازی ، در پیاده رو استفاده میکنند و برخوردی هم با آنها نمیشود !!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
راست میگی
من هم یه پیام دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
فشار بیارید خیلی گرون کنید، حیف این نعمت قرن ها درست شده تا همه استفاده کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
مردم جای خبرچینی بهتر نیست به دولت اعتراض کنید چرا کشور دوم منابع گاز جهان تو تأمین گاز خودش مونده؟؟؟

میدونستید تابستون هم به خاطر کمبود گاز تولید برق با مشکل مواجه میشه نه کمبود نیروگاه؟؟؟
میدونستید با وجود آلایندگی زیاد تو هوا، همچنان تو نیروگاه ها مازوت سوزونده میشه؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
اولین کشور صاحب گاز در امور اولیه مونده
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
فضای باز توی اداره‌ها هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
منطقه 1ومنطقه 2را دریابید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
نظارتی نیست
شمال شهر پر است از استخر و سونا و جکوزی در فضای باز
الآن اینقدر وقیح شدن تبلیغات در فضای مجازی هم پره
برید اون ها رو تخته کنید
۰
۸
پاسخ دادن
۱۲
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است