باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ صیدالی با اعلام اینکه از ابتدای اجرای طرح بازدید از واحدهای تجاری و عمومی در فضای باز (یکم آذر) تاکنون، وضع مصرف هزاران واحد تجاری در کشور بررسی شده است، اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، گاز ۷۶۱ واحد تجاری که با وجود اخطارهای صادره همچنان از گرماتابشها و میز آتش در فضای باز استفاده میکردند، قطع شده است.
وی با اشاره به کاهش دما و افزایش حساسیت شبکه گاز در فصل سرد سال افزود: اجرای طرح پایش مصرف گاز واحدهای تجاری، کنترل دمای محیط و مقابله با استفاده غیرمجاز از وسایل گرمایشی در فضای باز با شدت بیشتری دنبال میشود و برخورد با متخلفان این حوزه با جدیت در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد.
قطع گاز ۹۵ واحد تجاری متخلف در روز دوم دی
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر انجام بازدیدهای ادواری از سوی تیمهای کارشناسی تصریح کرد: هماکنون پایش مصرف این واحدها از طریق بازدیدهای میدانی انجام میشود و به محض مشاهده تخلف و استفاده از گرماتابشها در فضای باز، جریان گاز واحد متخلف قطع میشود.
صیدالی با بیان اینکه تنها در روز دوم دی، گاز ۹۵ واحد تجاری متخلف قطع شد، درباره نحوه برخورد با متخلفان گفت: بر اساس بخشنامههای ابلاغی، استفاده از هرگونه وسیله گرمایشی در فضای باز برای تمام مشترکان کسبوکار، خدماتی، تجاری، آموزشی، اداری، تفریحی و ورزشی در دوره سرد سال ممنوع است. از جمله باغرستورانها، میدانهای میوه و ترهبار، تفرجگاهها و استخرهای غیرمسقف. شرکتهای گاز استانی موظفند با شناسایی این موارد از طریق گروههای پایش، نسبت به برخورد قانونی اقدام کنند.
وی اظهار کرد: در صورت مشاهده تخلف، افزون بر قطع جریان گاز بهمدت یک هفته، پرداخت صورتحساب با تعرفه بالاترین پلکان بخش خانگی، هزینههای قطع و وصل جریان گاز و اخذ تعهد مبنی بر عدم استفاده دوباره از این وسایل گرمایشی در دوره سرد سال در دستور کار قرار میگیرد.
منبع: شرکت ملیگاز ایران