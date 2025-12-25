مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و ثبت تصویر یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات پارک ملی لار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد گفت: در جریان گشت و پایش میدانی محیط بانان پارک ملی لار، آثار تازه‌ای از حضور پلنگ ایرانی شناسایی شد که پس از ردیابی دقیق، منجر به رؤیت و ثبت تصویر این گونه ارزشمند در ارتفاعات پارک شد.

وی افزود: این ثبت موفق، حاصل تلاش مستمر، هوشیاری و تخصص محیط بانان است و نشان می‌دهد زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی لار از پویایی و سلامت اکولوژیک مناسبی برخوردار است.

عباس نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از ایستگاه‌های طبیعی و گونه‌های در معرض خطر، از طبیعت‌گردان و بازدیدکنندگان خواست در زمان حضور در پارک ملی لار، ضوابط و مقررات حفاظتی را به طور کامل رعایت کرده و از ورود به مناطق حساس و زیستگاه‌های حیات وحش خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: پارک ملی لار یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور محسوب می‌شود و این مشاهده جدید، نشانه‌ای مثبت از تداوم حضور این گونه در معرض خطر انقراض در این پهنه ارزشمند حفاظتی است.

منبع: اداره کل محیط زیست استان تهران

برچسب ها: پلنگ ایرانی ، پارک ملی لار
