باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا استقلال در بحرین به مصاف المحرق رفت.

آبی‌پوشان ایرانی که برای صعود به دور بعد به پیروزی نیاز داشتند موفق شدند با سه گل بازی را به سود خود به پایان برسانند تا به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شوند.

پیروزی قاطع استقلال در رسانه‌های بحرینی بازتاب داشت.

روزنامه الخلیج بحرین با ستایش از خط دفاعی استقلال نوشت: تیم المحرق، اولین نماینده فوتبال بحرین، با شکست ۳ بر ۰ مقابل استقلال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵-۲۰۲۶، از ادامه مسابقات کنار رفت. این دیدار که در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه در عراد برگزار شد، آغاز سختی برای المحرق داشت، زیرا در دقیقه ۱۵ گل اول را از تیم میهمان دریافت کرد. علی‌رغم واکنش مثبت و تلاش‌های پی‌درپی المحرق برای جبران نتیجه، سازمان دفاعی مستحکم استقلال اجازه تبدیل فرصت‌ها به گل را نداد.

این رسانه بحرینی در ادامه نوشت:وضعیت المحرق با اخراج ولید الحیام در دقیقه ۶۰ به دلیل دریافت کارت زرد دوم، پیچیده‌تر شد و این تیم مجبور شد با ۱۰ بازیکن بازی را ادامه دهد. این موضوع باعث شد سرمربی پرتغالی، فرناندو سانتوس، با تغییرات تهاجمی ریسک کند، اما استقلال از فضا‌های ایجاد شده استفاده کرد و دو گل دیگر به ثمر رساند تا بازی با نتیجه ۳ بر ۰ به نفع استقلال پایان یابد. با پایان مرحله گروهی، تیم الوصل امارات با ۱۴ امتیاز و پس از پیروزی ۲ بر ۱ مقابل الوحدات اردن، صدرنشین گروه اول شد. استقلال ایران با ۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت، المحرق با ۷ امتیاز سوم شد و الوحدات با ۴ امتیاز در رتبه آخر گروه قرار گرفت.

روزنامه البلاد

"المحرق برابر هواداران خود با سه گل شکست خورد"

این روزنامه بحرینی هم نوشت: المحرق با یک تساوی برابر استقلال راهی دور بعد می‌شد، اما این تیم با سه گل شکست خورد. المحرق هرچند که برابر هواداران خود بازی می‌کرد، اما با سه گل شکست خورد. نیمه نخست با یک گل به سود تیم مهمان به پایان رسید، اما در نیمه دوم اخراج ولید الحیام در دقیقه ۶۰ کار را برای المحرق سخت‌تر کرد و استقلال توانست دو گل دیگر به ثمر برساند. نبود تمرکز و آمادگی ذهنی بازیکنان المحرق باعث شد تا آنها شکست سنگینی را متحمل شوند هرچند که فرصت‌هایی هم روی دروازه حریف خود خلق کردند.

منبع: ایسنا