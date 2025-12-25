پیروزی قاطع استقلال برابر المحرق در رسانه‌های بحرینی بازتاب داشت و آنها از عملکرد خوب خط دفاعی استقلال نوشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا استقلال در بحرین به مصاف المحرق رفت.

آبی‌پوشان ایرانی که برای صعود به دور بعد به پیروزی نیاز داشتند موفق شدند با سه گل بازی را به سود خود به پایان برسانند تا به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شوند.

پیروزی قاطع استقلال در رسانه‌های بحرینی بازتاب داشت.

روزنامه الخلیج بحرین با ستایش از خط دفاعی استقلال نوشت: تیم المحرق، اولین نماینده فوتبال بحرین، با شکست ۳ بر ۰ مقابل استقلال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵-۲۰۲۶، از ادامه مسابقات کنار رفت. این دیدار که در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه در عراد برگزار شد، آغاز سختی برای المحرق داشت، زیرا در دقیقه ۱۵ گل اول را از تیم میهمان دریافت کرد. علی‌رغم واکنش مثبت و تلاش‌های پی‌درپی المحرق برای جبران نتیجه، سازمان دفاعی مستحکم استقلال اجازه تبدیل فرصت‌ها به گل را نداد.

این رسانه بحرینی در ادامه نوشت:وضعیت المحرق با اخراج ولید الحیام در دقیقه ۶۰ به دلیل دریافت کارت زرد دوم، پیچیده‌تر شد و این تیم مجبور شد با ۱۰ بازیکن بازی را ادامه دهد. این موضوع باعث شد سرمربی پرتغالی، فرناندو سانتوس، با تغییرات تهاجمی ریسک کند، اما استقلال از فضا‌های ایجاد شده استفاده کرد و دو گل دیگر به ثمر رساند تا بازی با نتیجه ۳ بر ۰ به نفع استقلال پایان یابد. با پایان مرحله گروهی، تیم الوصل امارات با ۱۴ امتیاز و پس از پیروزی ۲ بر ۱ مقابل الوحدات اردن، صدرنشین گروه اول شد. استقلال ایران با ۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت، المحرق با ۷ امتیاز سوم شد و الوحدات با ۴ امتیاز در رتبه آخر گروه قرار گرفت.

روزنامه البلاد

"المحرق برابر هواداران خود با سه گل شکست خورد"

این روزنامه بحرینی هم نوشت: المحرق با یک تساوی برابر استقلال راهی دور بعد می‌شد، اما این تیم با سه گل شکست خورد. المحرق هرچند که برابر هواداران خود بازی می‌کرد، اما با سه گل شکست خورد. نیمه نخست با یک گل به سود تیم مهمان به پایان رسید، اما در نیمه دوم اخراج ولید الحیام در دقیقه ۶۰ کار را برای المحرق سخت‌تر کرد و استقلال توانست دو گل دیگر به ثمر برساند. نبود تمرکز و آمادگی ذهنی بازیکنان المحرق باعث شد تا آنها شکست سنگینی را متحمل شوند هرچند که فرصت‌هایی هم روی دروازه حریف خود خلق کردند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ قهرمانی آسیا
خبرهای مرتبط
صعود استقلال به مرحله حذفی آسیا؛
استقلال ۳ - ۰ المحرق/ شاگردان ساپینتو گل کاشتند
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛
آلومینیوم اراک به دنبال انتقام از قوهای سپید انزلی
زمان بازگشت دو استقلالی به تمرینات مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
آخرین اخبار
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
قهرمانی عالی‌پور و جوادی در هفته دوم لیگ وزنه‌برداری/ یک رکورد جهان شکست
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
شهرداری گرگان به صدر جدول رسید/ استقلال به رده دوم رفت
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
توقف مسابقات تنیس بانوان در كیش
بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص اجرای مقررات در بازی‌ها
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
رنکینگ تیراندازان در پایان سال ۲۰۲۵/ جوهری‌خو چهارم و رستمیان ششم آسیا
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال برابر المحرق بود/ تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کند
آلومینیوم اراک به دنبال انتقام از قوهای سپید انزلی
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد