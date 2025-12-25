در پی حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودروی ون در منطقه هرمل در شرق لبنان، دو نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودروی ون در شهرستان هرمل در شرق لبنان، دو نفر به شهادت رسیدند. پیکرهای شهدا به بیمارستان البترول در هرمل انتقال یافت.
این حمله که در جاده حوشالسیدعلی رخ داد، نقض آشکار توافق آتشبس و حاکمیت لبنان محسوب میشود. روز پیش از این نیز یک خودرو در روستای جناتا در شهرستان صور هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود.
این اقدامات تجاوزکارانه رژیم اشغالگر قدس، که به طور مستمر مرزهای لبنان را نقض میکند، نشاندهنده تشدید بیثباتیسازی در منطقه است و لزوم پاسخگویی بینالمللی به این نقضهای مکرر را بیش از پیش آشکار میسازد.
منبع: خبرگزاری لبنان