در پی حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودروی ون در منطقه هرمل در شرق لبنان، دو نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودروی ون در شهرستان هرمل در شرق لبنان، دو نفر به شهادت رسیدند. پیکر‌های شهدا به بیمارستان البترول در هرمل انتقال یافت.

این حمله که در جاده حوش‌السیدعلی رخ داد، نقض آشکار توافق آتش‌بس و حاکمیت لبنان محسوب می‌شود. روز پیش از این نیز یک خودرو در روستای جناتا در شهرستان صور هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود.

این اقدامات تجاوزکارانه رژیم اشغالگر قدس، که به طور مستمر مرز‌های لبنان را نقض می‌کند، نشان‌دهنده تشدید بی‌ثباتی‌سازی در منطقه است و لزوم پاسخگویی بین‌المللی به این نقض‌های مکرر را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

منبع: خبرگزاری لبنان

برچسب ها: حمله پهپادی ، مرز لبنان و اسرائیل
خبرهای مرتبط
پشت پرده رفع تحریم‌های سزار؛
کلید شام در دست عمو سام
تداوم حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان ثابت کرد
۱۴:۵۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان ثابت کرد و نشان داد که ارتش و دولت لبنان دیگر توان دفاع از لبنان را ندارند
۰
۰
پاسخ دادن
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
آخرین اخبار
یک رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو را به لرزه درآورده است
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
السودانی: عراق امروز امن، باثبات و متحد است
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
هیئت حماس با مقامات عراقی در بغداد دیدار کرد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
مسکو: آمریکا «دزدی دریایی» را در کارائیب زنده کرده است
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
سقوط بالگرد در کوه کلیمانجارو تانزانیا ۵ کشته برجا گذاشت
ترکیه ۱۱۵ مظنون به برنامه‌ریزی حملات داعش در کریسمس و سال نو را دستگیر کرد
اسرائیل بیانیه ۱۴ کشور غربی علیه شهرک سازی را «تبعیض علیه یهودیان» خواند
بازداشت یک اسرائیلی دیگر با ادعای جاسوسی برای ایران
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد