کارشناس مسکن گفت: با اجرای ماده ۵۰ شاهد تسریع در اجرای روند تخصیص اراضی در حوزه مسکن خواهیم بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه توسعه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین احکام قانونی در حوزه زمین و مسکن، طی ماه‌های اخیر وارد فاز عملیاتی شده و به گفته مسئولان، نقش مؤثری در افزایش عرضه زمین، تسریع در اجرای طرح‌های مسکنی و کنترل قیمت تمام‌شده مسکن ایفا کرده است.

بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اراضی مازاد و بلااستفاده خود را شناسایی و در اختیار بخش مسکن، به‌ویژه برای اجرای طرح‌های حمایتی و تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد قرار دهند. این ماده با هدف جلوگیری از احتکار زمین، استفاده بهینه از دارایی‌های دولتی و کاهش هزینه‌های تولید مسکن به تصویب رسیده است.

اخیرا دولت اعلام کرده که در جهت جلوگیری از احتکار زمین اقدام به حذف این ماده کرده است که در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری‌ها، فرآیند شناسایی، آزادسازی و الحاق اراضی دولتی به محدوده‌های سکونتی را آغاز کرده است. طبق اعلام مسئولان، بخش قابل توجهی از اراضی شناسایی‌شده در قالب شهرک‌های مسکونی، نهضت ملی مسکن و طرح‌های مسکن حمایتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در همین زمینه منصور محمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن اعلام کرده است که اجرای کامل ماده ۵۰ می‌تواند یکی از گلوگاه‌های اصلی بازار مسکن، یعنی کمبود زمین مناسب و قابل ساخت، را برطرف کند.

به گفته وی سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در برخی مناطق شهری به بیش از ۵۰ درصد رسیده و تأمین زمین ارزان یا رایگان از سوی دولت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت مسکن داشته باشد.

او بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای این ماده تأکید کرد و گفت: تسریع در تعیین تکلیف مالکیت اراضی، رفع موانع حقوقی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله الزامات تحقق کامل اهداف ماده ۵۰ عنوان شده است.

وی با اشاره به اینکه باید همواره  اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد گفت:  تداوم این روند می‌تواند در میان‌مدت به تعادل‌بخشی بازار زمین و مسکن و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن مناسب منجر شود.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه اجرای این قانون خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد گفت: بازنگری در اجرای این قانون خود می تواند زمینه‌ساز شناسایی اراضی قابل سکونت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور شود.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
گسترش ۴۰ درصدی پهنه‌های فرونشستی در تهران طی سال‌های اخیر+ فیلم
کمبود سه میلیون واحد مسکونی در کشور/ ابر بحران مسکن در راه است+ فیلم
استفاده از تمامی ظرفیت‌های اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است