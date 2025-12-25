کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بیانیه‌ای درخصوص اجرای مقررات در رقابت‌های کلیه سطوح منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص اجرای مقررات انضباطی به شرح زیر است:

در راستای اجرای دقیق مقررات انضباطی و با استناد به مفاد آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های فوتبال ابلاغی به تمامی باشگاه‌ها و با هدف پیشگیری از بروز تخلفات هواداری و افزایش انضباط، نظم و مسئولیت‌پذیری در ورزشگاه‌ها وسالن‌های برگزاری مسابقات بدین‌وسیله اعلام می‌گردد:

زین پس، کلیه باشگاه‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال و فوتسال کشور مکلف‌اند پیش از آغاز هر مسابقه، فهرست کامل مشوقین و لیدر‌های حاضر در ورزشگاه را با تعیین هویت، جایگاه استقرار و تفکیک دقیق هر سکو و جایگاه به ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون فوتبال ارائه نمایند.

همچنین، نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه موظف‌اند در صورت وقوع هرگونه تخلف هواداری در هر یک از سکوها، مشخصات لیدر یا مشوق مرتبط با همان سکو را به‌صورت صریح و دقیق در گزارش رسمی مسابقه درج و مراتب را جهت رسیدگی قانونی به کمیته انضباطی اعلام نمایند.

بدیهی است عدم رعایت تکالیف مقرر از سوی باشگاه‌ها و مقامات اجرایی، حسب مورد، موجب اعمال ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات و آیین‌نامه‌های انضباطی خواهد بود.

برچسب ها: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ، باشگاه های لیگ برتری ، کانون هواداران
خبرهای مرتبط
شاه محمدی:
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
اعتراض تراکتور در کمیته استیناف رد شد
مدیر عامل باشگاه تراکتور: رأی کمیته انضباطی یک‌طرفه و بی‌سابقه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
آخرین اخبار
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
قهرمانی عالی‌پور و جوادی در هفته دوم لیگ وزنه‌برداری/ یک رکورد جهان شکست
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
شهرداری گرگان به صدر جدول رسید/ استقلال به رده دوم رفت
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
توقف مسابقات تنیس بانوان در كیش
بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص اجرای مقررات در بازی‌ها
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
رنکینگ تیراندازان در پایان سال ۲۰۲۵/ جوهری‌خو چهارم و رستمیان ششم آسیا
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال برابر المحرق بود/ تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کند
آلومینیوم اراک به دنبال انتقام از قوهای سپید انزلی
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد