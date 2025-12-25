باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده-حسن نصراله پور شهردار خوی برای جوانی جمعیت و تشویق مردم به فرزند آوری بیشتر گفت: علاوه بر تخفیفات مصوب موجود، طرح تخفیف ۱۰ درصدی( مازاد بر تخفیفات دیگر) عوارض صدور پروانه ساخت و ساز برای خانواده‌های دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال گذشته در شهرداری خوی اجرایی شده است.

نصراله پور با اشاره به ارائه تخفیفات پرداخت عوارض نوسازی در فصول مختلف سال، تصریح کرد: پرداخت عوارض در مهلت مقرر سالانه، مشمول ۱۰ درصد تخفیف خوش حسابی می شود.

وی با بیان ارائه تسهیلات صدور پروانه های ساختمانی برای ساکنین بافت های فرسوده، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره بهزیستی و نیز خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، اذعان کرد: پرداخت عوارض نوسازی در فصول اولیه سال نسبت به پایان سال مشمول تخفیفات بیشتری می شود.

نصراله پور عدم پرداخت عوارض سالانه در مهلت مقرر را مشمول جریمه دیرکرد ۹ درصدی دانست و گفت: اگر بهای خدمات پسماند قبوض نوسازی هم در مهلت سالانه مقرر پرداخت نشود، مشمول جریمه ماهانه ۲ درصدی و به صورت سالانه هم تا ۲۴ درصد می شود.

وی اضافه نمود: حوزه درآمد شهرداری در ابتدای سال برای تسهیل پرداخت عوارض طبق وضعیت اقتصادی هر سال دستورالعملی را تنظیم کرده و برای تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر و هیئت تطبیق فرمانداری ارسال می کند.

شهردار خوی افزود: طبق این دستورالعمل تخفیفات ویژه ای برای پرداخت نقدی عوارض ساختمانی و صنفی در ۶ ماهه نخست یا پایانی سال و همین طور تسویه حساب بدهی های معوق درنظرگرفته شده است.

نصراله پور امکان پرداخت عوارض نوسازی ساختمانی و جرائم کمیسیون ماده ۱٠٠ را به صورت اقساطی یادآور شد و گفت: طبق جدول دستورالعمل مصوب، شهروندان می توانند درصدی از این بدهی ها را به صورت نقدی و مابقی را طبق اقساط درنظرگرفته شده برای نیمه نخست یا دوم سال پرداخت نمایند.