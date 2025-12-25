مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد: بهره‌برداری از ردیف جدید واحد فرآورش میدان مشترک آزادگان جنوبی، گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌ها، تسریع فرآورش نفت خام و حمایت از توسعه متوازن میادین مشترک است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد امروز -پنجشنبه ۴ دی‌ماه- در آیین افتتاح و راه‌اندازی دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP) به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور با اشاره به موقعیت راهبردی این طرح اظهار کرد: از خوزستان، پایتخت نفت ایران و از نقطه‌ای که تنها چند کیلومتر با نقطه صفر مرزی فاصله دارد با شما صحبت می‌کنم؛ منطقه‌ای که وجب‌به‌وجب آن با خون جوانان این سرزمین آزاد شده و امروز به نماد توسعه و پیشرفت صنعت نفت تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این طرح تنها یک کارخانه نیست، افزود: این پروژه یک مجموعه بزرگ صنعتی است که در وسعتی حدود ۷۰ هکتار احداث شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به عملکرد تولیدی صنعت نفت در دولت چهاردهم تصریح کرد: امروز با افتخار اعلام می‌کنم که در حوزه تولید نفت، رکورد هفت سال گذشته شکسته شده است، هرچند به‌دلیل ملاحظات ابلاغی امکان اعلام عدد دقیق وجود ندارد، همچنین در حوزه گاز، مقدار برداشت روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب است.

بهره‌برداری از پروژه‌ها با اتکا به توان داخلی و نیرو‌های بومی

بورد با بیان اینکه تعهداتی که به رئیس‌جمهوری در زمینه توسعه و افزایش تولید داده بودیم، الحمدالله به‌خوبی در حال تحقق است، افزود: در بخش توسعه، با دستور جناب‌عالی تاکنون چهار پروژه را به بهره‌برداری رسانده‌ایم و چهار پروژه بزرگ دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که با نظر وزیر نفت و دستور رئیس‌جمهوری در نوبت تصمیم‌گیری است.

وی با اعلام اینکه بهره‌برداری از ردیف جدید واحد فرآورش میدان مشترک آزادگان جنوبی، گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌ها، تسریع فرآورش نفت خام و حمایت از توسعه متوازن میادین مشترک است، تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد تجهیزات به‌کاررفته در این پروژه ساخت داخل است و حدود ۸۰ درصد نیروی انسانی شاغل در آن از نیرو‌های بومی منطقه هستند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با قدردانی از حمایت‌ها و همکاری‌های صورت‌گرفته بیان کرد: لازم می‌دانم از حضور استاندار، مسئولان محلی، تلاش‌های مستمر وزیر نفت، شرکت مهندسی و توسعه نفت، همکارانم در شرکت پتروپارس و دیگر متخصصان، مهندسان و کارکنان صنعت نفت تشکر کنم. دستوراتی که رئیس‌جمهوری در جلسات پیگیری هفتگی صادر کرده‌اند، به‌صورت مستمر در این پروژه دنبال شده است.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: وزارت نفت ، فرآورش نفت
خبرهای مرتبط
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است