باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار نوشتهای در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و فرارسیدن سال نو میلادی را به همه مسیحیان جهان، بهویژه هممیهنان مسیحی، صمیمانه تبریک میگویم.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه نوشت: این مناسبت فرخنده یادآور ارزشهای مشترک انسانی و الهی است که ریشه در آموزههای ادیان توحیدی دارد و انسانها را به صلح، همزیستی، احترام متقابل و مسئولیتپذیری در قبال یکدیگر فرا میخواند.
بقائی ادامه داد: ایران، بهعنوان وارث تمدنی دیرپا با سابقهای درخشان در همزیستی پیروان ادیان مختلف، بر ضرورت حفظ و ارتقای تفاهم و احترام متقابل میان ملتها و پیروان ادیان مختلف تأکید دارد. آرزو میکنیم سال پیشِ رو برای همگان همراه با آرامش و امید باشد و گامهایی مؤثر در مسیر عدالت و صلح در جهان برداشته شود.