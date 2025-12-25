به گفته مدیرعامل یک شرکت تولید دارو‌های گیاهی، بر اساس اسناد بالادستی، سهم دارو‌های گیاهی باید ۲۰ درصد از بازار دارو‌یی کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد مهدی حقوقی مدیرعامل شرکت تولید کننده داروهای گیاهی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس اسناد بالادستی باید سهم تعدادی و ریالی داروهای گیاهی ۲۰ درصد از کل بازار دارویی کشور باشد.

محمد مهدی حقوقی تاکید کرد: ایران از نظر توسعه کشت گیاهان دارویی دارای آب و هوای حاصل خیزی است و این ظرفیت در کشور وجود دارد که در مناطق مختلف وجود دارد.

به گفته وی، دولت در زمینه رگولاتوری باید برنامه ریزی بیشتری انجام دهد. ارگان‌های مختلف در خصوص قیمت‌گذاری داروها ورود پیدا کرده‌اند. سازمان‌های حمایتی مانند جهاد کشاورزی در زمینه کشت داروهای گیاهی حمایت‌های بیشتری را از تولید کنندگان این حوزه داشته باشند.

حقوقی بیان کرد: اکنون وضعیت صادرات داروهای گیاهی مناسب است. در زمینه تولید داروهای گیاهی و طبیعی نیز اقدامات خوبی در کشور انجام شده است.

برچسب ها: داروی گیاهی ، طب سنتی
