رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۲۵ تا ۲۲۷ هزارتومان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: از ابتدای دی ماه مرغداران نتوانستند نهاده مورد نیاز خود را از سامانه بازارگاه خریداری کنند، همچنین مرغداران ۵۰ تا ۶۰ درصد خرید کنجاله سویا مربوط به آذرماه را نتوانستند انجام دهند، اما در خصوص ذرت وضعیت بهتری داشتیم به طوریکه ۸۰ تا ۹۰ درصد سهمیه خریداری شد.

وی قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۹۰ تا ۹۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت  هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده در میادین و فروشگاه های زنجیره ای ۲۲۵ تا ۲۲۷ هزارتومان است.

کاشانی با اشاره به توقف صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال تا اوایل آذرماه ۸۳ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد و از دهم آذرماه صادرات به منظور تنظیم بازار داخل متوقف است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: با تامین مستمر نهاده ها و بازگشت شرایط عادی تولید، این امکان وجود دارد که بخشی از تعهداتمان به تجار را عمل کنیم.

به گفته وی، با توجه به تامین کنجاله سویا با نرخ ۷۰ هزارتومان از بازار آزاد، قیمت تمام شده هرکیلو تخم مرغ برای مرغدار ۱۲۰ هزارتومان است.

کاشانی تولید تخم مرغ آذرماه را ۱۱۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: برآورد تولید تخم مرغ آذرماه ۱۳۰ هزارتن بود که بدلیل شرایط تامین نهاده ها، تولید کاهش یافت و برای دی ماه پیش بینی می شود که تولید به ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزارتن برسد.

