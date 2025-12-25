محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم پاسداشت هفته دیزاین تهران، با اشاره به نیاز کشور به ۷۰ میلیارد دلار صادرات جهت تامین نیازهای داخلی، تاکید کرد: از دولت خواسته‌ایم که پیمان سپاری ارزی برای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان و اوراسیا برداشته شود تا انگیزه تولید کننده و صادر کننده برای افزایش صادرات تقویت شود. از این طریق می‌توانیم حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش صادرات به کشورهای منطقه داشته باشیم

وی تاکید کرد: اگر قیمت ارز صادراتی منطبق با بازار آزاد باشد، انگیزه صادرکنندگان را تقویت می‌کند و آنها نیز بازگشت ارز را با انگیزه بالاتری انجام می‌دهند. باید از تعرفه صفر در برخی کشورهای همسایه برای رونق صادرات استفاده کرد. از این رو شایسته است که دولت طرح حذف پیمان سپاری در صادرات به کشورهای همسایه ایران را بررسی نماید.

نجفی عرب با اشاره به بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه ایران گفت: برنامه توسعه صادرات به کشورهای همسایه باید با بهبود طراحی محصولات همراه شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ، با اشاره به اینکه مصرف کننده از طراحی مناسب و متناسب با نیازهای مصرفی لذت می‌برد و شاد می‌شود گفت: اگر طراحی‌ها به مصرف کننده کمک کند و متناسب با سلیقه و نیاز او طراحی شود می‌تواند به رونق تولید و صادرات کمک کند. بر این اساس تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور باید با همکاری طراحان خوش ذوق به سلیقه مصرف کننده در کشورهای همسایه ایران از جمله در عراق و افغانستان و اوراسیا توجه نمایند و محصولات را به گونه‌ای طراحی کنند که مصرف کننده جذب آن شود و این موضوع به رشد صادرات کشور منجر خواهد شد. از این رو، توجه به فرهنگ و سلیقه مصرف کننده در طراحی‌ها بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: طراحی در کنار علم نیاز انسان‌ها را برطرف می‌کند از این رو رویداد هفته دیزاین ابتکار خوبی بوده که به رشد صنعت مبلمان و افزایش تولید و صادرات آن کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات پیچیده و رکودی که در اقتصاد داریم لازم است که به صادرات توجه بیشتری شود و طراحی مناسب می‌تواند به رشد صادرات منجر شده و کاهش تقاضای داخلی را جبران نماید.

در ادامه حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان گفت: رویداد هفته دیزاین تهران در دو سال اخیر و سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برگزار شده و منشا تحولات و آثار مثبت قابل توجهی بوده که ضمن بهبود حال و هوای شهر تهران در راستای مسئولیت اجتماعی، مردم را با آثار تاریخی شهر، مراکز هنری، طراحان و معماران صاحب نام و نقش و سهم طراحی در تولید محصولات مصرفی آشنا کرده است.

رئیس هیئت عالی نظارت بر رویداد هفته دیزاین تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی تولید کنندگان، کارآفرینان، مدیران، و طراحان برای ایجاد حال خوب در مردم گفت: این رویدادها به بهبود همبستگی و پیوند مردم و تولید کنندگان و طراحان و صادر کنندگان منجر شده و میراث ارزشمندی را تحت عنوان هفته دیزاین تهران بر جای گذاشته و در عین حال به رشد تولید و صادرات کشور، بهبود کسب وکارهای شهری کمک کرده است.