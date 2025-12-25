رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:دولت خواسته‌ایم که پیمان سپاری ارزی برای کشور‌های همسایه از جمله عراق و افغانستان و اوراسیا برداشته شود تا انگیزه تولید کننده و صادر کننده برای افزایش صادرات تقویت شود.

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم پاسداشت هفته دیزاین تهران، با اشاره به نیاز کشور به ۷۰ میلیارد دلار صادرات جهت تامین نیازهای داخلی، تاکید کرد: از دولت خواسته‌ایم که پیمان سپاری ارزی برای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان و اوراسیا برداشته شود تا انگیزه تولید کننده و صادر کننده برای افزایش صادرات تقویت شود. از این طریق می‌توانیم حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش صادرات به کشورهای منطقه داشته باشیم

وی  تاکید کرد: اگر قیمت ارز صادراتی منطبق با بازار آزاد باشد، انگیزه صادرکنندگان را تقویت می‌کند و آنها نیز بازگشت ارز را با انگیزه بالاتری انجام می‌دهند. باید از تعرفه صفر در برخی کشورهای همسایه برای رونق صادرات استفاده کرد. از این رو شایسته است که دولت طرح حذف پیمان سپاری در صادرات به کشورهای همسایه ایران را بررسی نماید.

 نجفی عرب با اشاره به بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه ایران گفت: برنامه توسعه صادرات به کشورهای همسایه باید با بهبود طراحی محصولات همراه شود.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران ، با اشاره به اینکه مصرف کننده از طراحی مناسب و متناسب با نیازهای مصرفی لذت می‌برد و شاد می‌شود گفت: اگر طراحی‌ها به مصرف کننده کمک کند و متناسب با سلیقه و نیاز او طراحی شود می‌تواند به رونق تولید و صادرات کمک کند. بر این اساس تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور باید با همکاری طراحان خوش ذوق به سلیقه مصرف کننده در کشورهای همسایه ایران از جمله در عراق و افغانستان و اوراسیا توجه نمایند و محصولات را به گونه‌ای طراحی کنند که مصرف کننده جذب آن شود و این موضوع به رشد صادرات کشور منجر خواهد شد. از این رو، توجه به فرهنگ و سلیقه مصرف کننده در طراحی‌ها بسیار اهمیت دارد. 

وی افزود: طراحی در کنار علم نیاز انسان‌ها را برطرف می‌کند از این رو رویداد هفته دیزاین ابتکار خوبی بوده که به رشد صنعت مبلمان و افزایش تولید و صادرات آن کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات پیچیده و رکودی که در اقتصاد داریم لازم است که به صادرات توجه بیشتری شود و طراحی مناسب می‌تواند به رشد صادرات منجر شده و کاهش تقاضای داخلی را جبران نماید.

در  ادامه حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان گفت: رویداد هفته دیزاین تهران در دو سال اخیر و سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برگزار شده و منشا تحولات و آثار مثبت قابل توجهی بوده که ضمن بهبود حال و هوای شهر تهران در راستای مسئولیت اجتماعی، مردم را با آثار تاریخی شهر، مراکز هنری، طراحان و معماران صاحب نام و نقش و سهم طراحی در تولید محصولات مصرفی آشنا کرده است. 

رئیس هیئت عالی نظارت بر رویداد هفته دیزاین تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی تولید کنندگان، کارآفرینان، مدیران، و طراحان برای ایجاد حال خوب در مردم گفت: این رویدادها به بهبود همبستگی و پیوند مردم و تولید کنندگان و طراحان و صادر کنندگان منجر شده و میراث ارزشمندی را تحت عنوان هفته دیزاین تهران بر جای گذاشته و در عین حال به رشد تولید و صادرات کشور، بهبود کسب وکارهای شهری کمک کرده است.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، صادرات
خبرهای مرتبط
موافقت‌نامه تجارت آزاد، مبادلات تجاری را تسهیل کرد
خیز بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ژاپن
نهاده‌های دامی ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است