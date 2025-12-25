باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام مسئول در سرویس امنیت اوکراین (SBU) امروز پنجشنبه ادعا کرد که پهپادهای دوربرد اوکراینی، مخازن فرآوردههای نفتی در بندر تیمریوک روسیه و یک تأسیسات فرآوری گاز در منطقه اورنبورگ را هدف قرار دادهاند.
این مقام افزود: «سرویس امنیت اوکراین به هدف قرار دادن سیستماتیک تأسیسات بخش نفت و گاز روسیه ادامه میدهد. هر یک از این ضربات به بودجه روسیه آسیب میزند، درآمدهای ارزی را کاهش میدهد و لجستیک و تأمین سوخت ارتش را با دشواری مواجه میکند.»
از سوی دیگر، مقامات روسیه وقوع آتشسوزی در دو مخزن را پس از حمله اوکراین تأیید و اشاره کردند که شعلههای آتش مساحتی نزدیک به ۲۰۰۰ متر مربع را فرا گرفته است.
شایان ذکر است که اوکراین پیشتر نیز از حمله به یک سکوی نفتی روسیه متعلق به شرکت لوکاویل در دریای خزر و یک کشتی گشتی نظامی در نزدیکی آن خبر داده بود.
علاوه بر این، قایقهای بدون سرنشین اوکراینی یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» روسیه را در حالی که در منطقه انحصاری اقتصادی اوکراین در دریای سیاه به سمت بندر نووروسیسک در حرکت بود، هدف قرار داده و از کار انداختند.
در جبهه مقابل، وزارت دفاع روسیه بر پیشروی میدانی در چندین محور و در رأس آنها زاپروژیا تأکید کرد و از اجرای حملاتی علیه مؤسسات صنایع نظامی اوکراین خبر داد.
منبع: المیادین