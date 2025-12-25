بهسازی و آسفالت معابر روستایی معادن قروه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد بختیار خلیقی اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی قراغل – نیازبلاغ با حضور مسئولان استانی و ملی با هدف تکمیل شبکه راه‌های روستایی، بهبود دسترسی ساکنان منطقه و ارتقای ایمنی تردد، در دستور کار قرار گرفته و قرار است از محل منابع حاصل از قانون معادن تأمین اعتبار شود.

وی افزود: طول این مسیر ۱۰.۴ کیلومتر است که پیش از این ۲.۵ کیلومتر از آن توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان کردستان آسفالت شده و اکنون بخش باقی مانده وارد مرحله اجرایی می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: برای این مسیر، مطالعات فنی انجام شده و حدود سه ماه قبل، با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرآیند تأمین اعتبار آن شکل گرفت.

محمد بختیار خلیقی با اشاره به منبع مالی پروژه، افزود: به محض ابلاغ اعتبار به استان، مدارک در سامانه ستاد آماده است و تلاش می‌کنیم بدون وقفه وارد فاز اجرایی شویم تا سال آینده عملیات آسفالت این محور انجام شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: پاییز سال گذشته در همین مسیر کلنگ زنی انجام شد و وعده دادیم که این جاده را به طول ۷.۳ کیلومتر تحویل مردم بدهیم که این وعده محقق شده است.

محمد بختیار خلیقی با بیان اینکه اجرای لایه دوم برای جلوگیری از تخریب زودهنگام جاده ضروری بوده است، افزود: نگرانی ما این بود که لایه اول به دلیل تردد بالا، به ویژه ماشین‌های سنگین معدنی، آسیب ببیند و به همین دلیل متعهد شدیم لایه دوم هم اجرا شود که خوشبختانه با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

وی مجموع هزینه‌های انجام شده را قابل توجه دانست و اظهار کرد: بخشی از مطالبات پیمانکار پرداخت شده و حدود ۲۰ میلیارد تومان همچنان باقی مانده که پیگیر تأمین و پرداخت آن هستیم.