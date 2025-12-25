باشگاه خبرنگاران جوان، علی بیانی رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان گفت: سرشماری سرشماری حیات‌وحش در مناطق حفاظت شده هیرکانیا و جهان نما و مناطق آزاد کوهستانی شهرستان گرگان با مشارکت حدود ۴۰ نفر از محیط‌بانان و کارشناسان و همیاران محیط‌زیست شهرستان و استان انجام گرفت.

او گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته از سال آینده این سرشماری‌ها در دو مرحله بهاره و پاییزه برای ارزیابی بهتر از مناطق و برنامه‌ریزی اقدامات حفاظتی و مدیریت صحیح زیستگاه‌های ارزشمند انجام خواهد شد.

شهرستان گرگان بعد از پارک ملی گلستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست بوم‌های استان، زیستگاه گونه‌های برجسته‌ای همچون مرال، شوکا، کل و بز، قوچ و میش، خرس، پلنگ ایرانی و بسیاری دیگر است.