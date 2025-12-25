باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدون رسیدن حتی به یکی از اهداف تعیین شده یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، مدعی شد «اسرائیل خود را در نوار غزه پیروز می‌داند». او در ادامه نیز با تهدید ادعا کرد: «در صورتی که جنبش حماس بر اساس طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خلع سلاح نشود، اسرائیل خود شخصاً اجرای آن را بر عهده خواهد گرفت.»

او در اظهاراتی که رسانه‌های اسرائیلی آن را بازتاب دادند، اعلام کرد: «اسرائیل هرگز از اراضی نوار غزه خارج نخواهد شد.» کاتس همچنین به وجود رویکردی برای ایجاد یک منطقه امنیتی در داخل نوار غزه با هدف حفاظت از شهرک‌های صهیونیستی مجاور (غلاف غزه) اشاره کرد.

وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که این اقدامات در چارچوب آنچه وی «تضمین امنیت بلندمدت اسرائیل و جلوگیری از هرگونه تهدید آتی از داخل نوار غزه» خواند، صورت می‌گیرد.

شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل با بمباران مستمر غزه در داخل و خارج از مناطق استقرار ارتش خود، به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه ادامه می‌دهد. این حملات همزمان با فرارسیدن زمستانی سخت صورت می‌گیرد که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده توسط مقامات اسرائیلی بر ورود کمک‌های بشردوستانه، فشار بر ساکنان غزه را دوچندان کرده است.

منابع آگاه از مذاکرات جاری میان طرف‌های مربوطه در مورد طرح‌های بازسازی نوار غزه، اعلام کردند که سنگ‌اندازی‌های رژیم تروریستی اسرائیل مانع پیشرفت‌ در این پرونده می‌شود.

منبع: النشره