باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق، امروز پنجشنبه تاکید کرد که اصول ثابت عراق تحت هیچ عنوانی عادی سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل و مشروعیت بخشی به آن را نمیپذیرد. او همچنین خواستار آغاز تحقیقات درباره مواضع و اظهاراتی شد که برای عادی سازی روابط را تبلیغ میکنند.
شیخ خزعلی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در برههای که حساسیت تصمیمگیریهای ملی به اوج خود رسیده است، فراخوانهای عادی سازی روابط از سوی هر نهاد یا شخصیتی، از جمله مواردی که تحت عناوین (دین ابراهیمی) مطرح میشود، موجب محکومیت صریح و تعجب بسیار است؛ چرا که این اقدامات نقض آشکار قانون جرمانگاری عادی سازی روابط در عراق و در تضاد با اصول ملی و اراده ملت است.»
او افزود: «مواضع و اظهارات صادر شده در این زمینه، مستوجب پاسخگویی قانونی صریح و گشایش تحقیقات حرفهای و شفاف علیه تمام کسانی است که برای این فراخوانها تبلیغ یا آنها را توجیه میکنند و یا در برابر آن سکوت اختیار کردهاند؛ زیرا این اقدامات ضربه به تصمیمات حاکمیتی و بیتوجهی به حساسیت این پرونده تلقی میشود.»
شیخ خزعلی تاکید کرد: «اصول ثابت عراق نه عادی سازی روابط را میپذیرد و نه به آن مشروعیت میدهد، تحت عنوان (دین ابراهیمی) و تحت هر عنوان یا پوشش دیگری نیز آن را نخواهد پذیرفت.»
شب گذشته نیز محمد شیاع السودانی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق تاکید کرد که عراق به عادیسازی روابط با اسرائیل نیاز ندارد و عادیسازی واژهای است که در فرهنگ لغت عراق وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)