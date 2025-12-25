مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: پروژه CTEP آزادگان جنوبی نخستین پروژه بزرگ صنعت نفت کشور در حوزه افزایش تولید پس از سال ۱۳۹۵ به شمار می‌رود که پس از سال ها، به عنوان یک مگاپروژه بالادستی به مرحله تکمیل و بهره برداری رسیده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛نصراله زارعی در آیین افتتاح رسمی دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی که با فرمان رئیس جمهوری صورت با بیان اینکه این شرکت بیش از ۲۵ سال سابقه اجرای پروژه های کلان صنعت نفت را در کارنامه دارد، اظهار کرد: فاز نخست طرح توسعه آزادگان جنوبی امروز به نقطه ای رسیده که حاصل آن حفاری بیش از ۲۰۰ حلقه چاه و ثبت تولید تجمعی ۴۱۵ میلیون بشکه نفت خام است که معادل حدود ۲۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت اقتصادی پروژه افزود: مجموع هزینه سرمایه گذاری فاز اول طرح آزادگان جنوبی و احداث بزرگترین واحد فرآورشی کشور، حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که با این سرمایه گذاری، قیمت تمام شده ایجاد هر بشکه ظرفیت جدید تولید نفت خام، کمتر از ۲۰ هزار دلار محاسبه می شود؛ شاخصی مهم که می تواند مبنای تصمیم گیری برای ادامه توسعه فاز دوم آزادگان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، توجه به ساخت داخل را یکی از ویژگی های برجسته این پروژه دانست و گفت: برای نخستین بار در این طرح، بومی سازی ساخت لوله های غیر فلزی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون این بخش وارد مرحله ساخت شده است. همچنین بخش قابل توجهی از تجهیزات تخصصی واحد فرآورش، از جمله نمک زداها و کوره ها، توسط سازندگان داخلی و در استان خوزستان تولید شده است.

زارعی با اشاره به سیاست های اشتغال زایی و بومی گزینی در اجرای پروژه تصریح کرد: در بخش عمومی پروژه، از مجموع ۹۶۶ نیروی شاغل، تنها ۲۳۹ نفر غیر بومی هستند که عمدتاً در بخش دکل های حفاری فعالیت می کنند. همچنین در واحد تخصصی فرآورش، بیش از ۱۴۰۰ نفر مشغول به کار هستند که سهم نیروهای غیر بومی در این بخش نیز محدود است. این رویکرد، با تاکید وزیر نفت و در تعامل نزدیک با مدیریت استان دنبال شده و همزمان با تکمیل پروژه، توانمندسازی نیروی انسانی منطقه نیز محقق شده است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی غرب کارون در برنامه هفتم پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت در دستور کار قرار دارد و منطقه غرب کارون، کانون اصلی توسعه در پنج سال آینده خواهد بود. بر همین اساس، روند توسعه میادین این منطقه با شتاب بیشتری ادامه می یابد.

ظرفیت تاسیسات فرآورشی غرب کارون به بیش از ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و این بدان معناست که تا چند سال آینده در این منطقه فقط باید بدنبال حفاری چاه و احداث خطوط لوله جریانی باشیم. 

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین از آغاز مراحل عملیاتی توسعه میدان سهراب خبر داد و گفت: با استقرار دکل حفاری و اخذ مجوزهای زیست محیطی، عملیات توسعه این میدان نیز به زودی وارد فاز اجرایی جدی خواهد شد.

زارعی در پایان با قدردانی از حمایت های دولت، وزارت نفت، مدیریت استان خوزستان و تلاش شبانه روزی متخصصان و پیمانکاران داخلی، بهره برداری از واحد فرآورش مرکزی آزادگان جنوبی را گامی تعیین کننده در مسیر افزایش تولید، صیانت از منابع ملی و تقویت نقش ایران در میادین مشترک دانست.

