کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع و اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، باغداران نسبت با کنترل و جلوگیری از روان آب به باغات و مزارع اقدام کنند.

وی با تاکید بر تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع با توجه به بارندگی افزود: کشاورزان لایروبی، اصلاح و پاکسازی آبراهه ها و کانال های انتقال آب به مزارع و باغات را در دستور کار قرار دهند.

 غلامی ادامه داد: دامداران و عشایر از چرای دام و تردد در حاشیه مسیل و رودخانه ها اجتناب کنند، همچنین جلوگیری از یخ زدگی آب آشامیدنی دام ها و انتقال به مکان های امن در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر عایق بندی و محافظت از کندوها در برابر سرما گفت: تنظیم جیره غذایی ماهیان در استخرهای پرورش آبزیان و اطمینان از استحکام سازه های موقت و تنظیم دمای سالن ها در واحدهای  مرغداری در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی امروز پنج شنبه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر در استان های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان شمالی بارش باران و گاهی وزش باد و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف خواهیم داشت.

جمعه در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت و شنبه با ورود سامانه جدید بارشی در بخش هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می دهد.

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
دامداران از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل‌ها اجتناب کنند
کشاورزان و دامداران هشدار کاهش دما و بارش برف و باران را جدی بگیرند
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عملیاتی شدن ۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
جزئیات راهکار‌های مصوبه ۱۷ بندی دولت برای کنترل بازار ارز
حل مشکل بازنشستگی رئیس سازمان بورس با اذن رهبری
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس / ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به تهران
اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده در هفته جاری منتشر می‌شود
هوشمندسازی کامل اندازه‌گیری در نقاط تبادلی مجتمع پارس جنوبی
بارش‌های نرمال فصل زمستان کم بارشی تهران را جبران نمی‌کند
جوجه ریزی دی ماه به ۱۶۵ میلیون قطعه می‌رسد
آخرین اخبار
جزئیات راهکار‌های مصوبه ۱۷ بندی دولت برای کنترل بازار ارز
اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده در هفته جاری منتشر می‌شود
عملیاتی شدن ۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری
حل مشکل بازنشستگی رئیس سازمان بورس با اذن رهبری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
بارش‌های نرمال فصل زمستان کم بارشی تهران را جبران نمی‌کند
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس / ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به تهران
هوشمندسازی کامل اندازه‌گیری در نقاط تبادلی مجتمع پارس جنوبی
جوجه ریزی دی ماه به ۱۶۵ میلیون قطعه می‌رسد
امسال ۵ میلیون تن گندم وارد شد/ کشت گندم به پایان رسید
نیاز ماهانه یک میلیون تن نهاده دامی در کشور
قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده به ۲۲۰ هزارتومان رسید
به زودی سوت قطار اردبیل به صدا در می‌آید
پیشرفت فیزیکی کریدور استراتژیک مشکین‌شهر _ اهر به ۶۰ درصد رسید
۹۰ درصد گوشت قرمز از داخل تامین می‌شود
امضای اسناد همکاری در ۲ هاب فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۵ دی ماه
میوه ارزان شد
تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره پتروشیمی تا یک ماه آینده
کنترل فروش معاملات غیر مولد از طریق اجرای ماده ۵۰
بازگشت ارز حاصل از فروش نفت زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود
توافق‌های ۲۰ هزار میلیاردی سازمان بنادر و بخش خصوصی
کشاورزی فراسرزمینی ناجی بحران منابع آبی
ضرورت اطمینان نسبت به استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری‌ها