باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، باغداران نسبت با کنترل و جلوگیری از روان آب به باغات و مزارع اقدام کنند.

وی با تاکید بر تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع با توجه به بارندگی افزود: کشاورزان لایروبی، اصلاح و پاکسازی آبراهه ها و کانال های انتقال آب به مزارع و باغات را در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: دامداران و عشایر از چرای دام و تردد در حاشیه مسیل و رودخانه ها اجتناب کنند، همچنین جلوگیری از یخ زدگی آب آشامیدنی دام ها و انتقال به مکان های امن در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر عایق بندی و محافظت از کندوها در برابر سرما گفت: تنظیم جیره غذایی ماهیان در استخرهای پرورش آبزیان و اطمینان از استحکام سازه های موقت و تنظیم دمای سالن ها در واحدهای مرغداری در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی امروز پنج شنبه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر در استان های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان شمالی بارش باران و گاهی وزش باد و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف خواهیم داشت.

جمعه در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت و شنبه با ورود سامانه جدید بارشی در بخش هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می دهد.