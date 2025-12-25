رئیس‌جمهور «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران»، را به عنوان یک چارچوب جامع و راهبردی برای ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پزشکیان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران» را به عنوان یک چارچوب جامع و راهبردی برای ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان با تاکید بر خانواده‌محوری، سبک زندگی اسلامی - ایرانی، کرامت مادری و تقویت سیاست‌های جوانی به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

بر اساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشروح این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل که نقشه راه هماهنگی مابین دستگاه‌های مسئول در حوزه سلامت زنان تبیین می‌کند، به شرح ذیل است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)
وزارت ورزش و جوانان
شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
شورای عالی نوجوانان و جوانان
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
سازمان تبلیغات اسلامی
سایر نهادها و دستگاههای اجرایی ذیربط

مصوبه «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۵۵۷ شورای معین به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء، ابلاغ می‌ شود؛

مقدمه

جایگاه والای زنان در جامعه و نقش تعیین‌کننده آنان در تأمین سعادت نسل آینده و آرمان‌های فرهنگی و تربیتی جامعه، به‌ویژه به دلیل احراز نقش‌های مهم و ارزشمند خانوادگی؛ مستلزم و شایسته عنایت خاص به ارتقاء سلامت آنان به ‌عنوان نیمی از جمعیت کشور می‌باشد. گرچه در اندیشه‌ اسلامی، زنان و مردان به لحاظ حقوق انسانی؛ عموماً دارای وجوه مشترکی می‌باشند، لیکن مبتنی بر حکمت الهی؛ از نظر ویژگی‌های جسمی و روانی، دارای تفاوت‌هایی هستند که راز تداوم حیات بشر و بنیان تأمین سلامت مادی و معنوی خانواده را تشکیل می‌دهند. بر این اساس و طبق شواهد علمی، برخی از بیماری‌ها و مشکلات سلامت زنان به علت ویژگی‌های زیستی، جنسی و جنسیتی، مختص آنان بوده و یا موجب خطر، شیوع، شدت، عوارض و تأثیر متفاوت بر زندگی آنان است و ضرورت توجه به تفاوت‌های بین دو جنس و نقش‌های اجتماعی آنان در مراقبت‌های سلامت را دوچندان می‌سازد.

بهبود چشمگیر وضعیت سلامت زنان و تحولات گسترده اجتماعی و ارتباطی در کشور طی دهه‌های اخیر و پیامدهای آن برای حیات خانوادگی و اجتماعی زنان؛ ضرورت آگاهی و توجه کامل سیاست‌گذران و مسئولان را به سلامت آنان در راستای ارتقاء سلامت جسمی، روحی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، بهره‌مندی از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب، برخورداری از سلامت زنان در عرصه‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های مرتبط با باروری، بارداری و زایمان سالم در چارچوب زیست عفیفانه، خانواده‌محور و سبک زندگی اسلامی ایرانی و مشارکت در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان حوزه زنان، بیش از پیش نمایان ساخته است.

این راستا و به استناد مفاد بند ۶ اهداف سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور بهروزرسانی مصوبه «سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء سلامت زنان» (مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه ستاد راهبری و نظارت سلامت (مصوب جلسه ۹۱۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ شورای عالی)؛ «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران» به عنوان سندی جامع و راهبردی در قالب یک برنامه کشوری با تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت جسمی و روانی و همکاری و مطالبه‌گری مسئولانه این وزارتخانه نسبت به عوامل اجتماعی و معنوی مؤثر بر سلامت از دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب وظایف قانونی آنها؛ می‌کوشد با گسترش دسترسی‌ زنان به مراقبت‌های باکیفیت سلامت؛ سلامت زنان و خانواده و بهره‌مندی آنان از زندگی طولانی‌ و سالم را ارتقاء بخشد.

فصل اول: کلیات

اصطلاحات و تعاریف:

سلامت: عبارت است از برخورداری کامل زیست آدمی به لحاظ جسم، روان، مناسبات اجتماعی و معنویت مبتنی بر شریعت اسلام. در این سند منظور از سلامت، بهبود و دستیابی به عملکرد کامل جسمی و روانی با توجه به عوامل اجتماعی و معنوی مؤثر بر آن می‌باشد.

سلامت جسمانی: جنبه‌های مربوط به وضعیت فیزیکی و عملکرد بدن و نبود بیماری‌های جسمانی است.

سلامت روانی: تعادل درون‌فردی و بین‌فردی در جنبه‌های مربوط به ساحت روان فرد اعم از ذهن، هیجان و رفتار که منجر به عملکرد مثبت و سازنده در فرد می‌گردد.

سلامت اجتماعی: جنبه‌های مربوط به روابط فرد با دیگران، توانایی و کیفیت ارتباطات، تعاملات و سازگاری با هنجارهای اجتماعی است.

سلامت معنوی: برخورداری آدمی از حد نصاب لازم در مواجهه شناختاری و زیستاری شایسته با عالم غیب و غیب عالم.

سلامت زنان: برخورداری زنان و دختران از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های آنان در مراحل مختلف زندگی است و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب می‌شود؛ ضمن آنکه زنان؛ مسئول ایفاء نقش در تأمین و حفظ سلامت خود هستند، دولت‌ها مکلف‌اند در چارچوب وظایف و مأموریت قانونی خود نسبت به تأمین آن اقدام کنند.

سلامت باروری: در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و با تأکید بر کرامت مادری و اهمیت و ارزش فرزندآوری به عنوان یک حق طبیعی و مسئولیت اجتماعی، سلامت باروری در این سند شامل سلامت جسمی و روانی کامل فرد در رابطه با تولید مثل و باروری در تمام طول زندگی بوده و صرفاً به معنی نبود بیماری و یا اختلال در فرایند باروری نیست. بر ایـن اساس؛ زنان باید زندگی جنسی سالم، آگاهانه، اخلاقی و عفیفانه داشته و در این راستا بتوانند از خدمات و مراقبت‌های بهداشتی مناسب در سنین باروری بهره‌مند و قادر به ازدواج، داشتن بارداری و زایمان سالم و ایمن باشند.

سلامت جنسی: عبارت است از برخورداری از سلامت جسمی و روانی در روابط جنسی در چارچوب شرع و قانون. این مفهوم؛ تنها به معنای نبود بیماری، اختلال و انحراف نیست؛ بلکه شامل زندگی اخلاقی و عفیفانه آحاد جامعه و پیشگیری از بیماری‌ جنسی زوجین است.

نظام سلامت: به مجموعه‌ای از سازمان‌ها، نهادها، منابع و فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که هدف آنها تأمین، حفظ، ارتقاء و یا بازگرداندن سلامت با محوریت عدالت است.

ارتقاء سلامت: عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و راهبردهایی که هدف آنها بهبود و افزایش سطح سلامت افراد، خانواده و جامعه به صورت عادلانه با اولویت پیشگیری از بیماری‌ها و اصلاح سبک زندگی است.

‌ پیشگیری از بیماری‌ها: پیشگیری از بیماری‌ها، دربرگیرنده اقداماتی است که علاوه بر جلوگیری از وقوع بیماری، پیشرفت آن را نیز متوقف و در صورت بروز، عوارض آن را کم می‌کند.

‌رفتارهای پرخطر: رفتارهایی که موجب افزایش احتمال آسیب به سلامت جسمی و روانی فرد و دیگران می‌گردد (از جمله مصرف مواد مخدر و الکل، رانندگی خطرناک، رفتارهای جنسی آسیبزا یا غیر شرعی، اعتیاد به فضای مجازی و...).

عوامل‌خطر: عبارت است از رفتار، ابعاد شیوه زندگی یا مؤلفه‌های محیطی که منجر به استعداد فزاینده ابتلا به بیماری، ناخوشی یا صدمات بوده و یا به‌وجودآورنده و علت این حالت‌ها باشد.

آسیب اجتماعی: عبارت است از هر رفتاری که فرد به صورت عمدی یا غیرعمدی و برخلاف هنجارها، ارزش‌ها و اصول، آداب دینی و اخلاقی اجتماع انجام دهد؛ به‌نحوی‌که کارکرد فرد را مختل و به دنبال آن به کارکرد خانواده و جامعه نیز آسیب می‌زند.

عوامل تعیین‌کننده فردی و اجتماعی مؤثر بر سلامت: شامل مؤلفه‌های مختلف از جمله عوامل فردی (زیست‌شناختی، وضعیت توانمندی و شیوه زندگی)، خانوادگی (حمایت خانوادگی، حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی و روابط خانوادگی)، اجتماعی (سرمایه‌اجتماعی، شرایط زندگی و کار، سیاست‌ها و ساختارها، و شرایط کلی ملی، منطقه‌ای و جهانی) افراد است که می‌تواند در وضعیت کلی سلامت همه‌جانبه انسان اثرگذار باشد.

زیست عفیفانه: زیست عفیفانه به معنای زندگی مبتنی بر انطباق انواع خواسته‌ها، کشش‌ها و لذت‌جویی‌های فردی (از جمله در حوزه امر جنسی) با عقل، ارزش‌های اخلاقی و چارچوب احکام شرعی است.

سبک زندگی اسلامی-ایرانی: منظومه الگوهای زیستی انتخابی و نسبتاً پایدار مبتنی بر نظام‌های اعتقادی، علمی، اخلاقی، معنوی و موازین شرعی اسلام که بر بستر زیست‌بوم ایران، در ساحت‌های چهارگانه روابط انسان با خدا، خود، انسان‌ها و دنیا و دستاوردهای بشری، در جهت شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی با سازوکارهای حکمرانی در دولت اسلامی در مواجهه با سبک‌های زندگی معارض و رقیب تقویت می‌شود.

خودمراقبتی: مجموعه‌ای از رفتارها، مهارت‌ها و تصمیم‌های مسئولانه و آگاهانه افراد، خانواده‌ها و جامعه برای حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری و مقابله با آسیب، بیماری‌ و ناتوانی مبتنی بر تعهدات اخلاقی و آموزه‌های اسلامی.

سواد سلامت: توانایی افراد در دسترسی، درک، ارزیابی و به‌کارگیری اطلاعات مرتبط با سلامت است تا بتوانند تصمیم‌های درست و آگاهانه‌ای برای حفظ و بهبود سلامت خود و دیگران اتخاذ کنند.

فصل دوم: مبانی، اصول و ارزش‌ها

مبانی، اصول و ارزش‌های حاکم بر سند، شامل می شود بر التزام به:

دیدگاه اسلامی نسبت به جایگاه والای زن در جوهره خلقت، حفظ کرامت و حقوق انسانی زن و نقش تعیین‌کننده وی در شکل‌گیری فرهنگ، تربیت، سعادت و حفظ و ارتقاء سلامت خود، خانواده و جامعه

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اصول ۱۰، ۲۱، ۲۹، ۴۳ و سیاست‌های کلی در حوزه‌های سلامت، خانواده، جمعیت و بازخوانی و تجمیع تمامی موارد مرتبط با سلامت زنان در سایر اسناد بالادستی کشور

منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۳) و تصریح بر حق زنان در برخورداری از سلامت جسمی و روانی با توجه به ویژگی‌های آنان در مراحل مختلف زندگی

آموزه‌های دینی، موازین شرعی، ارزش‌ها و هویت انقلابی و فرهنگی، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده، توازن حق و تکلیف، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی خانواده‌محور و تحقق زیست عفیفانه در حفظ و ارتقاء سلامت زنان، خانواده و جامعه و پیشگیری از انواع آسیب‌ها و عوامل تهدیدکننده سلامت

رشد و تعالی همه‌جانبه زنان، خانواده و جامعه، ارزش‌گذاری ویژه نسبت به کرامت مادری، فرزندآوری و بهره‌مندی از خانواده پایدار، سالم، متعالی و توانمند در تربیت نسل مؤمن و فرهیخته

اتخاذ رویکرد جامع و نظام‌مند به سلامت زنان در ابعاد مختلف آن با توجه به تمایزات جنسی و جنسیتی و نقش‌های چندگانه آنان و سایر مؤلفه‌های سلامت در دوره‌های مختلف زندگی زنان مبتنی بر شواهد و مستندات علمی در چارچوب سبک زندگی اسلامی-ایرانی

ارتقاء عدالت در سلامت زنان و دسترسی به امکانات، حمایت‌ها، خدمات و مراقبت‌های بهداشتی درمانی موردنیاز و باکیفیت، متناسب با شرایط، اقتضائات و زیست‌بوم متنوع با تأکید بر اصل توازن حق و تکلیف در آموزه‌های اسلامی

فصل سوم: چشم‌انداز، اهداف، سیاست‌ها و اقدامات ملی

چشم‌انداز:

با اتکاء به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش عالمانه، مدبرانه‌ و برنامه‌ریزی‌شده جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی؛ کشور جمهوری اسلامی ایران، هم‌راستا با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی در افق چشم‌انداز ۱۴۱۴ دارای چنین ویژگی‌هایی خواهد بود:

متعهد به ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی، خانواده‌محور، باورمند به کرامت مادری و ارزشمندی فرزندآوری در مسیر پیشرفت، سرافرازی و پویایی

بهره‌مند از خانواده‌های مستحکم و پایدار، سالم، متعالی و توانمند در تربیت نسل مؤمن و فرهیخته

دارای جامعه زنان برخوردار از کرامت و حقوق انسانی و عدالت در سلامت

دارای جامعه زنان سالم، مادران سالم، خانواده‌های سالم بافضیلت و پرنشاط و بهره‌مند از سطح بالای سلامت، کیفیت زندگی، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی و محیط زیست امن و سالم

دارای زنان توانمند و مؤثر در تولید علم و فناوری و تصمیم‌سازی نظام سلامت

برخوردار از اخلاق حرفه‌ای و فرهنگ اسلامی و عاری از اقدامات سوداگرایانه در ابعاد مختلف سلامت زنان

اهداف:

حفظ، تأمین و ارتقاء سلامت زنان در ابعاد جسمی و روانی با توجه به عوامل اجتماعی و معنوی مؤثر، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش عوامل تهدیدکننده سلامت زنان در تمام دوره‌های زندگی در چارچوب ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی- ایرانی

تقویت نقش زنان و مشارکت مؤثر آنان در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در راستای تأمین سلامت خود، خانواده و جامعه با رویکرد خانواده‌محوری و ارتقاء کرامت مادری و فرزندآوری

اصلاح و رفع موانع مؤثر بر ارتقاء سلامت زنان در چارچوب اهداف ۱ و ۲ فوق الذکر

سیاست‌ها:

توسعه تحقیقات، نظام پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر وضعیت سلامت زنان و تحلیل اطلاعات سلامت به تفکیک جنس، گروه‌های سنی و شاخص‌های جمعیتی در سطح ملی و استانی (هدف ۱)

تقویت و بهبود سیاست‌ها و ارتقاء برنامه‌های ملی سلامت جسمی و روانی زنان با توجه به عوامل اجتماعی و معنوی مؤثر بر اساس نیازها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی (هدف ۱)

تبیین و ترویج باروری ایمن، افزایش فرزندآوری و پیشگیری از سقط غیر قانونی جنین (هدف ۱)

گسترش دسترسی به خدمات و مراقبت‌های سلامت با کیفیت مناسب و متناسب با نیازهای زنان در چارچوب ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی و با توجه به موازین شرعی (هدف ۱)

توسعه و ارتقاء عدالت در سلامت زنان و بهبود شاخص‌های آن در مناطق مختلف کشور (هدف ۱)

افزایش آگاهی جامعه و خانواده در زمینه نیازهای سلامت زنان و نقش زنان و مادران در توسعه خانواده‌محور سلامت (هدف ۲)

توان‌افزایی و حمایت از نقش‌های مختلف زنان در خانواده و جامعه به‌ویژه نقش مادری و فرزندآوری مبتنی بر زیست‌بوم مناطق مختلف کشور (هدف ۲)

تقویت نقش‌آفرینی زنان در سطوح عالی سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی مرتبط با سلامت زنان مبتنی بر شایسته‌سالاری با هدف لحاظ حداکثری اقتضائات زنان و مادران (هدف ۲)

توسعه فرهنگ و ارتقاء و اصلاح برنامه‌های خودمراقبتی و سواد سلامت زنان و خانواده در چارچوب زیست عفیفانه و سبک زندگی اسلامی-ایرانی (هدف ۲)

توسعه کمی و کیفی آموزش علوم سلامت و پزشکی به زنان در کسب تخصص‌های مورد نیاز سلامت جسمی و روانی زنان در راستای تحقق اهداف «قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۳۷۷» (هدف ۲)

تقویت نگرش اختصاصی به نیازمندی‌های ویژه سلامت زنان در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرایی (هدف ۲)

بهبود و ارتقاء دسترسی زنان به خدمات مورد نیاز سلامت با تأکید بر اجرای کامل «قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۳۷۷» و آیین‌نامه اجرایی آن در سطوح مختلف نظام سلامت (هدف ۳)

تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین‌بخشی در راستای ارتقاء سلامت زنان (هدف ۳)

حمایت از تقویت نقش محوری مادری و تربیتی زنان در خانواده (هدف ۳)

توسعه و ارتقاء برنامه‌های سلامت زنان و تأمین سلامت خانواده‌محور و همه‌جانبه دختران و زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب و دارای رفتارهای پرخطر در چارچوب ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی و توان‌افزایی آنان از طریق اقدامات و خدمات حمایتی لازم (هدف ۳)

تدوین و اصلاح قوانین و مقررات حمایت از سلامت زنان و بهبود عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در چارچوب تقویت و استحکام بنیان خانواده (هدف ۳)

حمایت از تبیین و ترویج فرهنگ و تسهیل ازدواج به هنگام نیاز، تشکیل خانواده سالم، حفظ و استحکام کیان خانواده و پیشگیری از طلاق (هدف ۳)

حمایت از پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت زنان در چارچوب فرهنگ، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی (هدف ۳)

حمایت از ارتقاء امنیت خانوادگی و اجتماعی زنان (هدف ۳)

تمهید سامان‌دهی انواع مراکز تخصصی آموزش و مشاوره مرتبط با ازدواج و خانواده و جهت‌دهی آنان به ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و درمانی در چارچوب اصول و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی (هدف ۳)

اقدامات ملی:

رصد و ارزیابی مستمر وضعیت سلامت زنان با طراحی و استقرار سامانه پایش و مراقبت براساس شاخص‌های بومی و ملی استانداردشده (با تأکید بر شاخص‌های جوانی جمعیت)، به‌کارگیری شیوه استاندارد جمع‌آوری و ارائه اطلاعات با رعایت اصول محرمانگی و امنیت اطلاعات متناسب با گروه‌های هدف در سطوح مختلف مدیریتی (سیاست‌گذاران، مدیران، محققان و جامعه) و تعیین اولویت‌های دورهای (سیاست۱)

ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و توسعه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای مرتبط با سلامت زنان و گسترش، انتشار و کاربست دستاوردهای آنها (سیاست ۱)

توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و استفاده از تجارب بین‌المللی در حوزه اطلاعات، تحقیقات و برنامه‌ریزی مرتبط با سلامت زنان در چارچوب سیاست‌ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران با ملاحظه ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی (سیاست‌های ۱، ۲ و ۱۳)

کمک به جریان‌سازی علمی ناظر به بهبود شرایط و اقتضائات سلامت زنان در تدوین سیاست‌ها، قوانین و مقررات، تقویت گفتمان‌سازی بین محافل و مجامع دینی، علمی و فرهنگی ملی و ارتقاء نقش‌آفرینی حوزه‌های علمیه در ارائه دیدگاه‌های فقهی از طریق تولید محتوا و اطلاع‌رسانی در مسائل مرتبط با سلامت زنان (سیاست‌های ۱، ۶، ۱۱ و ۱۳)

پیشنهاد و همکاری در بازنگری سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت زنان براساس نتایج ارزشیابی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها، عملکرد نظام سلامت، پیامدها و عوامل مؤثر بر بهبود و راه‌های تقویت و توسعه سلامت زنان در چارچوب اسناد بالادستی با استفاده از شاخص‌های بومی و ملی (سیاست‌های ۱ و ۲)

کمک به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و آگاهی‌بخشی از شواهد در حوزه سلامت زنان و گسترش شواهد علمی، تجربیات و دانش ضمنی در خصوص شرایط و نیازهای ویژه آنان در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت کشور و انسجام‌بخشی به سیاست‌ها و رویکردهای سلامت زنان بین بخش‌های سیاست‌گذار و اجرایی (سیاست‌های ۲، ۱۱، ۱۳ و ۱۶)

ارتقاء برنامه‌های سلامت باروری و فرزندآوری، سلامت مادران در بخش بهداشت و درمان و رفع چالش‌های اجرایی آن با هدف افزایش موالید، کاهش مرگ و میر مادران در اثر عوارض بارداری و زایمان، کاهش میزان سزارین، کاهش میزان زایمان‌های غیرایمن، کاهش سقط جنین، کاهش بارداری‌های تهدیدکننده حیات مادر و کودک، کاهش میزان ناباروری (در چارچوب مواد مرتبط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و بهبود سلامت جنسی و سلامت بلوغ خانواده‌محور مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی وکاهش بیماری‌های منتقله جنسی از طریق بهبود پوشش و تقویت برنامه‌های ملی سلامت و بهداشت تولید مثل، بارداری و فرزندآوری شامل بارداری‌های نیازمند مراقبت ویژه و اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر خارج از زیست عفیفانه (سیاست‌های ۲ و ۳)

تدوین و بهبود سیاست‌ها و قوانین مرتبط با خدمات و فناوری‌های نوین کمک‌باروری با ملاحظه مصالح خانواده و سلامت زنان مبتنی بر شواهد علمی در چارچوب موازین شرعی، فرهنگ اسلامی-ایرانی و توسعه پژوهش‌های علمی و فقهی در راستای تبیین ابعاد و مفاهیم مربوطه (سیاست‌های ۲ و ۳)

ارتقاء برنامه‌ها و ارائه خدمات مورد نیاز سلامت جسمی زنان به‌ویژه امنیت غذایی و تأمین تغذیه سالم طی دوره‌های مختلف زندگی و کنترل و پیشگیری از بیماری‌های پرخطر و شایع، اختلالات اسکلتی-عضلانی، سرطان‌های شایع، معلولیت‌های جسمی و تقویت دسترسی عادلانه آنها به خدمات توانبخشی مورد نیاز، به‌ویژه در دوران سالمندی و شرایط خاص و بحرانی خانواده (سیاست‌های ۲ و ۴)

ظرفیت‌سازی نیروی انسانی و مراکز خدماتی نظام سلامت در خصوص مشاوره ازدواج و سلامت جنسی با طراحی و به‌کارگیری الگوها و محتوای مناسب مبتنی بر شواهد علمی، آموزه‌های اسلامی، خانواده‌محوری و زیست عفیفانه (سیاست‌های ۲ و ۴)

تقویت و توسعه برنامه‌های ارتقاء سلامت روانی و پیشگیری و درمان اختلالات روان‌پزشکی/ روانشناختی در سطح ملی و استانی مبتنی بر زیست‌بوم با تأکید بر عوامل مؤثر بر سلامت روان زنان در طول رشد و مراحل مختلف زندگی به‌ویژه دوران کودکی، نوجوانی و سالمندی با تأکید بر افزایش توانمندی و مهارت‌های زنان و خانواده‌ها در غنی سازی روابط بین‌فردی، خانوادگی و زناشویی، فرزندپروری اسلامی، مدیریت هیجانات، توسعه انگیزش و امید، مهارت‌های شناختی و ترویج سبک زندگی روانی اجتماعی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی-ایرانی (سیاست‌های ۲، ۴ و ۷)

تقویت و اصلاح نگرش به منظور هویت‌یابی روانی اجتماعی سالم و ارتقاء امنیت خانوادگی، پیشگیری از معلولیت‌های روانی و خودکشی، حمایت روانی و اجتماعی از زنان و خانواده‌ها و ارائه خدمات توانبخشی به‌ویژه در بحران‌ها و بلایا و توان‌افزایی و مهارت‌آموزی آنان به منظور کاهش و رفع اختلالات و ناتوانی‌های روانی با ترویج سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی-ایرانی(سیاست‌های ۲، ۷، ۹ و ۱۳)

همکاری در تدوین سیاست‌ها و قوانین مؤثر بر سلامت جسمی و روانی زنان در ارتباط با تأمین امنیت اجتماعی و خانوادگی، محیط کار و تحصیل، صیانت از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و توسعه برنامه‌های خانواده‌محور با توجه به ارزش‌های اسلامی-ایرانی، سیاست‌های بالادستی، اسناد ملی و قوانین مرتبط (سیاست‌های ۲، ۱۶ و ۱۹)

پیشنهاد سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های مؤثر بر سلامت جسمی و روانی به منظور توسعه و ارتقاء سلامت زنان به مراجع ذی‌ربط با توجه به نیازهای دوره‌های مختلف زندگی، زنان مناطق محروم و حاشیه شهرها و ارزیابی مستمر وضعیت دسترسی و بهره‌مندی عادلانه آنان از خدمات سلامت، و تقویت مشارکت‌های مردمی (داوطلبان و خیران سلامت) در ارائه خدمات در چارچوب سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت؛ ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ (سیاست‌های ۴، ۵، ۱۱ و ۱۶)

مواجهه فعال با انگاره‌ها و جریان‌های غلط رایج درباره حق بر بدن، آزادی‌های فردی و روابط جنسی و پیشگیری از تشدید ابهام‌آفرینی در حوزه جنسیت خارج از تعریف جنسیت واقعی (بر مبنای ژنتیک) و منحصر در مرد و زن

تقویت برنامه‌های خانواده‌محور مشاوره‌ای و روان‌درمانی برای مبتلایان به اختلالات جنسی از جمله هویت جنسیتی و گرایش جنسی غیرطبیعی در راستای رفع این مشکلات در چارچوب قوانین و موازین شرعی (سیاست ۲)

برنامه‌ریزی و مشارکت مؤثر برای افزایش سطح سواد سلامت و اصلاح نگرش جامعه درخصوص اهمیت مراقبت و تأمین سلامت زنان وتوان‌افزایی، مهارت‌آموزی خودمراقبتی و تاب‌آوری آنان در مواجهه با عوامل تهدیدکننده سلامت از طریق برنامه‌های تعلیم و تربیت سطوح مختلف آموزش همگانی و همکاری و همراهی افراد و گروه‌های مرجع از جمله روحانیون، اساتید دانشگاه‌ها، هنرمندان، ورزشکاران و ... مبتنی بر زیست عفیفانه و سبک زندگی اسلامی-ایرانی (سیاست‌های ۲، ۹ و ۱۳)

ارتقاء آگاهی‌های مرتبط با دوران بلوغ در دختران، تقویت آگاهی و مهارتهای ایشان برای اتخاذ تصمیم‌ها و رفتارهای مناسب در جهت حفظ و بهبود سلامت جسمی و روانی خود، خویشتنداری و پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر و همچنین مشارکت بین‌بخشی در جهت کمک به ظرفیت‌سازی ساختار بهداشت مدارس در ارائه خدمات مشاوره و ارتقاء سلامت در چارچوب آموزه‌های اخلاقی، زیست عفیفانه و سبک زندگی اسلامی-ایرانی (سیاست‌های ۲ و ۹)

هماهنگی و جلب مشارکت رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی به‌ویژه رسانه ملی برای آگاهی‌بخشی در زمینه اهمیت حفظ و ارتقاء سلامت زنان و ترویج سبک زندگی سالم اسلامی-ایرانی و مواجهه فعال با تمامی نشانگان سبک زندگی ناسالم و متأثر از تهاجم فرهنگی مرتبط با حوزه سلامت زنان از قبیل مصرف نامتعارف لوازم آرایش، جراحی‌های زیبایی غیرضروری و نامتعارف، پیکرتراشی، کاشت ناخن، نگهداری از حیوانات خانگی نامتعارف یا متعارض با فرهنگ دینی و ... (سیاست‌های ۶، ۹، ۱۳، ۱۴ و ۱۸)

جلب همکاری بین‌بخشی سازمان‌های ذیربط و مشارکت‌های حمایتی و داوطلبانه افراد، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و مراکز مددکاری اجتماعی در اجرای برنامه‌های بهبوددهنده سلامت زنان و خانواده و ارتقاء خودمراقبتی و سواد سلامت و افزایش دسترسی عادلانه همه زنان به خدمات سلامت با تأکید بر اقشار آسیب‌پذیر ‌(سیاست‌های ۹، ۱۲ و ۱۳)

کمک به توسعه فرهنگ ورزش و سلامت حرکتی دختران و زنان از طریق آموزش و استفاده از رسانه‌ها، اختصاص زمان مناسب، فراهم‌سازی تسهیلات و تجهیزات لازم جهت انجام فعالیت‌های فیزیکی (سیاست‌های ۲، ۹ و ۱۴)

فرهنگ‌سازی تغذیه سالم و حلال، آگاهسازی در خصوص تهیه مواد و شیوه پخت سالم، ترویج و ارتقاء رفتارها و عادات غذایی سالم در بین زنان و خانواده‌ها و مقابله مؤثر با تولید، واردات و تبلیغ غذاهای ناسالم (سیاست‌های ۲، ۹ و ۱۴)

توسعه آگاهی‌ها و آموزش‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌های منتقله جنسی صرفاً به والدین و جوانان در آستانه ازدواج در چارچوب تربیت دینی و زیست عفیفانه و خانواده‌محور و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پیشگیرانه و درمانی به جمعیت‌های مبتلا و اقشار آسیب‌دیده در معرض بیشترین خطر ابتلا به این بیماری‌ها بعد از سن بلوغ از طریق طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های متنوع و مؤثر با تأکید بر بهره‌گیری از نیروهای همسان (سیاست‌های ۲، ۹، ۱۲و ۱۸)

حمایت و برنامه‌ریزی برای اختصاص منابع لازم برای آموزش‌های عمومی در جهت ارتقاء دانش، مهارت و درک لازم برای اتخاذ تصمیم‌ها و رفتارهای مناسب برای حفظ و ارتقاء سلامت خود و خانواده (سیاست‌های ۹ و ۱۳)

ارتقاء سطح آگاهی عمومی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر مؤثر بر سلامت جسمی و روانی زنان (مصرف دخانیات، الکل، روانگردان‌ها، مواد مخدر و روابط ناسالم جنسی) و توسعه آگاهی زنان و دختران جوان نسبت به آثار و پیامدهای منفی این رفتارها و ترویج ارزش‌های دینی اخلاقی و معنوی (سیاست‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۸)

توسعه و ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و حمایت از بهره‌مندی زنان و خانواده‌های در معرض آسیب، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، مناطق محروم و حاشیه شهرها، زنان مهاجر داخلی (جنگ‌زده، زلزله‌زده و ...) و پناهنده قانونی، زنان دارای معلولیت (جسمی، عصبی، روانی) و مشکلات اجتماعی، زنان خودسرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار، زنان زندانی و خانواده‌های زندانیان (سیاست‌های ۲، ۱۲، ۱۵ و ۱۸)

مشارکت در برنامه‌ریزی با آگاهی از وضعیت اعتیاد زنان (افزایش تعداد، نرخ رشد، کاهش سن شروع اعتیاد) و متناسب‌سازی سیاست‌ها، روش‌ها و خدمات سلامت زنان با برنامه‌های کنترل و پیشگیری از اعتیاد (سیاست‌های ۲، ۱۵ و ۱۸)

کمک به شفاف‌سازی مسئولیت و تقویت نقش و عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف درخصوص تقویت بنیه علمی، مهارتی و مالی اقشار آسیب‌دیده زنان با تأکید بر مناطق محروم و حمایت از کارآفرینی به منظور پیشگیری، ایمن‌سازی و کنترل آسیب‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت زنان، در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت کشور (سیاست‌های ۷، ۱۳، ۱۵ و ۱۸)

حمایت از بهبود قوانین حمایتی مورد نیاز زنان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت زنان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و تقویت ضمانت اجرایی، توسعه پوشش تأمین اجتماعی از طریق تشویق و تسهیل ازدواج و توانافزایی و حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های دارای سرپرست زن (سیاست‌های ۱۳ و ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸)

کمک به توسعه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ازدواج و ترویج به‌هنگام، آسان، آگاهانه و پایدار بر اساس معیارهای مناسب و رفع موانع فرهنگی مرتبط و مذمت تجردگرایی (سیاست‌های ۱۴ و ۱۷)

کمک به تبیین و ترویج الگوی صحیح خانواده، آگاهی از حقوق و مسئولیت‌های متقابل زوجین، تکریم و حمایت از نقش مادری، افزایش آگاهی و مهارت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی جهت تشکیل، انسجام و تحکیم و تقویت کارکردهای خانواده و برقراری روابط سالم خانوادگی و زناشویی، تقویت فرهنگ تعهد، وفاداری، همکاری و مسئولیت‌پذیری، ایثار و گذشت در خانواده‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی (سیاست‌های ۷، ۱۴، ۱۶ و ۱۷)

همکاری در اصلاح و اجرای سیاست‌ها و قوانین جهت توازن‌بخشی به نقش‌های چندگانه زنان با اولویت نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی، تسهیل نقش‌آفرینی و مشارکت زنان در سطوح تصمیم‌گیری‌های کلان و مدیریتی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی در راستای پیشرفت و تقویت خانواده و جامعه در قالب الگوی سوم زن مسلمان (سیاست‌های ۵، ۷، ۸ و ۱۱)

کمک به بازنگری الگوی اشتغال زنان، در جهت حفظ و ارتقاء سلامت زنان شاغل با کاهش مخاطرات شغلی مؤثر بر سلامت آنان و نیز حمایت از متناسب‌سازی شرایط شغلی و محیط کار با اصل خانواده‌محوری و حمایت از امنیت شغلی و سلامت جسمی و روانی مادران شاغل به‌ویژه پس از مرخصی زایمان و در دوران شیردهی (سیاست‌های ۲، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۶)

افزایش سطح حمایت‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت از جامعه زنان با عنایت به اهمیت سرمایه اجتماعی آنان و تأکید تعالیم دینی نسبت به حمایت از زنان و استحکام خانواده از طریق حمایت از فراهم‌سازی بستر فرهنگی و قانونی، هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین حمایت از زنان و خانواده و دستورالعمل‌های مرتبط، همکاری در اصلاحات و به‌روزآوری در موارد مؤثر بر سلامت جسمی و روانی زنان (سیاست‌های ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۶ و ۱۹)

کمک و مشارکت در ترویج و تقویت باورهای دینی و معنوی جامعه، توسعه امکانات لازم جهت تسهیل امر دینداری و تقویت و زمینه‌سازی مناسب جهت گسترش گرایش زنان و خانواده‌ها به انجام فرائض دینی و دستورات اخلاقی و افزایش آگاهی آنان و خانواده از تأثیر عبادت و ارتباط با خدا، دعا، توکل و یاری جستن از او، انس و تدبر در قرآن بر ایجاد آرامش و کاهش استرس، ارتقاء سلامت روحی روانی، توسعه فرهنگ عفاف و تأمین امنیت روانی و اجتماعی (سیاست‌های ۲ و ۱۴)

کمک به آموزش و آگاه‌سازی زنان از سیره اولیای الهی، الگوگیری از آنها و آگاهی از تأثیر انس با قرآن و اهل بیت و ترک گناهان و رذایل اخلاقی بر ارتقاء آرامش روحی، روانی و کیفیت زندگی (سیاست‌های ۲ و ۱۴)

حمایت از تبیین ارزش انسانی زنان و نقش آنان در تقویت هویت ملی، دینی و معنوی خانواده و جامعه در راستای ارتقاء خودباوری، اعتماد به نفس و تکریم منزلت زنان و مادران در جامعه در رشد و تعالی و تربیت نسل سالم و متدین و جامعه پویا با تأکید بر نقش و ظرفیت زنان خانه‌دار (سیاست‌های ۲، ۷ و ۱۴)

متناسب‌سازی نحوه ارائه خدمات سلامت زنان با شأن انسانی و لحاظ اصول اعتقادی و فرهنگی آنان و جامعه در اعتباربخشی مراکز ارائه‌دهنده خدمات پیشگیری، درمانی، مراقبتی، آموزشی و تشخیصی بخش خصوصی و دولتی در راستای اجرای قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس (سیاست‌های ۲ و ۱۲)

بهبود کیفیت و پوشش همگانی خدمات سلامت زنان متناسب با نیازهای گروه‌های سنی مختلف آنان به‌ویژه در ابعاد رضایت‌مندی، اثربخشی و محافظت مالی از طریق ارتقاء اولویت‌گذاری و تناسب بسته‌های خدمات سلامت جسمی و روانی زنان و افزایش پوشش بیمه با مشارکت بخش خصوصی و مدیریت تأمین مالی (سیاست‌های ۴، ۵، ۱۱ و ۱۲)

تقویت دسترسی به خدمات مورد نیاز سلامت زنان، به‌ویژه در زمینه گسترش بهره‌مندی از بسته‌های خدمات بیمه‌ای سلامت جسمی و روانی زنان (خودمراقبتی، پیشگیری، بیماریابی، توان‌بخشی)، ساماندهی و هدفمندسازی بیمه‌ها و فرایندهای تأمین اجتماعی، در راستای توان‌افزایی و خوداتکایی خانواده‌ها با تأکید بر دهک‌های پایین درآمدی (سیاست‌های ۴ و ۱۲)

تبیین نقش زنان متخصص در حوزه‌های مرتبط با سلامت، شناسایی و بهره‌مندی کشور از استعدادها، ظرفیت‌های علمی و توانمندی‌های جامعه زنان در این حوزه‌ها، ارتقاء نقش‌آفرینی آنان در بهبود وضعیت سلامت و رفع موانع مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر سلامت زنان و خانواده (سیاست ۸)

کمک و مشارکت در ایجاد فرصت و امکانات عادلانه در تربیت و توزیع نیروی متخصص زن متناسب با نیازها و آمایش سرزمینی و بهره‌گیری از تخصص آنان در توسعه سلامت زنان و تأمین نیروهای متخصص همگن با تأکید بر خانواده‌محوری و بومی‌گزینی (سیاست‌های ۱۰ و ۱۲)

توسعه کمی و کیفی آموزش پزشکی زنان و اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقدامات لازم در راستای کسب تخصص‌ها و مهارت‌های اختصاصی سلامت زنان و تقویت و تنوع‌بخشی به رشته‌های دانشگاهی و متون تخصصی آموزش دانش پزشکی و متناسب با نیازهای سلامت گروهای مختلف سنی زنان و توجه به طب ایرانی و مکمل (سیاست‌های ۱۰ و ۱۲)

مشارکت در برنامه‌ریزی جهت حداکثر بهره‌مندی صحیح و هدفمند زنان و خانواده‌ها از فضای مجازی، تبیین پیامدهای استفاده از شبکه‌های معارض با فرهنگ اسلامی-ایرانی، پیشگیری و کاهش اعتیاد به فضای مجازی و عوارض جسمی و روانی و اجتماعی آن، آموزش مراقبت و حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی حساب‌های کاربری و ارتقاء مهارت‌های عمومی در مواجهه با این آسیب‌ها در جهت حفظ و ارتقاء سلامت روانی زنان (سیاست‌های ۱۸ و ۱۹)

کمک به تأمین امنیت و حفظ حریم خصوصی زنان در فضای مجازی و حمایت از آنان در مواجهه با آسیب‌های ناشی از این فضا، برخورد قانونی با اقدامات مجرمانه و آسیب‌زای فضای مجازی و تقویت ضمانت اجرایی در راستای کاهش مخاطرات سلامت جسمی و روانی ایشان (سیاست‌های ۱۳، ۱۸ و ۱۹)

همکاری در ایجاد سازوکار و سامانه مناسب گزارش‌دهی درصورت تهدید و آزار زنان و کودکان در فضای مجازی، از جمله طراحی سکوهای اجتماعی برای خدمت‌رسانی در این زمینه (سیاست‌های ۱۳، ۱۸ و ۱۹)

همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی و استفاده از ظرفیت‌ گروه‌های مردمی و جهادی در تولید و ترویج محتوای جذاب و مناسب در حوزه سلامت و کنشگری فعال برای مواجهه با محتوای تهدیدکننده ابعاد مختلف سلامت زنان در فضای مجازی (سیاست‌های ۹ و۱۳)

پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات متناظر و پیگیری و تمهید اقدام قضایی لازم با مداخلات و تبلیغات اغواکننده در حوزه زیبایی و اقدامات و جراحی‌های زیبایی مخل سلامت زنان (سیاست‌های ۲ و ۱۸)

پیگیری آموزش و آگاه‌سازی خانواده‌ها و به‌ویژه مادران در خصوص سازوکارهای مدیریت حضور فرزندان در فضای مجازی و مواجهه با آسیب‌های محتمل در این زمینه (سیاست‌های ۱۵ و ۱۸)

توسعه زمینه‌های مساعد جهت اجرا، پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد مرتبط با سلامت زنان در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) (سیاست ۱۶)

طراحی و تدوین سازوکارها و اقدامات لازم جهت بازدارندگی و جلوگیری از فعالیت‌های نوعاً مخاطره‌آمیز و مضر برای سلامت زنان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت نیاز تدوین و پیشنهاد لوایح قانونی مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی (سیاست ۱۶)

حمایت از ارتقاء مهارت‌های زندگی و افزایش سطح خویشتن‌داری در تمامی افراد جامعه جهت مواجهه با انواع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های خانوادگی و اجتماعی به منظور حفظ سلامت جسمی و روانی زنان، استحکام خانواده و پیشگیری از سوء رفتار و آسیب به زنان و خانواده، با توجه به فرهنگ و آموزه‌های دینی، شرایط بومی و منطقه‌ای (سیاست‌های ۱۸ و ۱۹)

تمهید زمینه‌های مختلف ارتقاء امنیت خانوادگی و اجتماعی زنان در جامعه و خانواده در چارچوب اخلاق، حقوق و آموزه‌های اسلامی (سیاست‌های ۱۴، ۱۶ و ۱۹)

حمایت از پژوهش‌های تطبیقی، بومی‌سازی داده‌ها و شیوه‌های علمی، تولید محتوا و طراحی الگوهای مشاورهای و درمانی برای مداخلات و درمان مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی به‌ویژه روش‌های درمانی اختلالات جنسی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و داده‌های علمی پزشکی و روانشناختی (سیاست۲۰)

تقویت نظارت بر عملکرد، آموزش‌ها و روش‌های درمانی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج، خانواده و درمان اختلالات جنسی (سیاست۲۰)

اعتباربخشی و یکپارچه‌سازی نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران ازدواج و خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی، تدوین منشور اخلاق اسلامی حرفه‌ای در مشاوره و درمان‌های جنسی و آموزش و تربیت متخصصان واجد صلاحیت‌های علمی و مذهبی برای مداخله و درمانگری مشکلات خانوادگی و ارائه مشاوره‌های فقهی و دینی مرتبط با امر جنسی (سیاست۲۰)

گفتمان‌سازی فرهنگی برای ارتقاء مهارت‌های مرتبط با تربیت جنسی متعهدانه به رویکرد اسلامی و آموزش و ترغیب والدین و مربیان در تربیت جنسی کودکان و نوجوانان با رویکرد دینی، رشدمدار و خانواده‌محور(سیاست۲۰)

فصل چهارم: چارچوب نهادی، الزامات اجرایی‌سازی و نظارت و ارزیابی

۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت سیاست‌گذاری و هماهنگی، هدایت و نظارت کلان بر اجرای این سند را برعهده دارد.

۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت هماهنگی، برنامه‌ریزی و اجرایی‌سازی این سند را بر عهده دارد و موظف است به منظور انجام این مسئولیت؛ با استفاده از ظرفیت‌های موجود؛ ساختار و سازوکار اجرایی لازم را در این وزارتخانه تدبیر و تعبیه نماید. همچنین وزارت موظف است ظرف مدت یک سال با همکاری دستگاه‌های موضوع بند ۳ این فصل، با احصاء مسایل اصلی و اولویت‌ها، شاخص‌های کمی و کیفی و نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی اجرای این سند را مبتنی بر اولویت‌ها تدوین نموده و بر اساس زمان‌بندی مشخص به همراه وضعیت موجود شاخص‌های این حوزه به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند و سالانه گزارش پیشرفت کار و اجرای سند را نیز به این شورا ارائه کند.

تبصره- جهت تعیین احکام و ضوابط شرعی و نظارت بر آنها در فرایند اجرایی‌سازی این سند؛ کارگروهی فقهی متشکل از پنج صاحب‌نظر حوزوی به پیشنهاد شورای تخصصی حوزوی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد.

۳- مسئولیت اجرای سیاست‌ها و اقدامات اجتماعی مؤثر بر سلامت زنان در این سند، بر عهده شورای اجتماعی کشور، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی)، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)، شورای عالی نوجوانان و جوانان، وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است. همچنین مسئولیت اجرای سیاست‌ها و اقدامات معنوی مؤثر بر سلامت زنان در این سند بر عهده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی است. حمایت، پیگیری و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مذکور در این خصوص بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۴- نظارت، رصد و پایش اجرای سند، بر عهده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ضمن ارائه گزارش سالانه میزان تحقق اهداف سند، حسب ضرورت پیشنهاد بازنگری و به‌روزرسانی لازم را به شورای عالی ارائه خواهد کرد.

این سند مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل در جلسـه ۹۲۴ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و جایگزین مصوبه «سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء سلامت زنان» مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۸ آبان ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن می شود و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.

