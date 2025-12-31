مدیرعامل اتحادیه دام سبک از ثبات قیمت دام زنده خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت منطقی هرکیلو لاشه درب کشتارگاه ۶۵۰ هزارتومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بررسی ها نشان می دهد که قیمت ها نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته به طوریکه قیمت هرکیلو بره نر ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزارتومان است، براین اساس قیمت هرکیلو لاشه درب کشتارگاه ۶۵۰ هزارتومان است.

به گفته وی، در حال حاضر تقاضا برای خرید دام زنده در برخی استان ها کاهش یافته و در برخی استان ها تغییری نداشته است.

صدردادرس ادامه داد: گرچه عرضه نهاده تا حدودی در حال انجام است، اما بوروکراسی پیچیده مانع عرضه می شود که امیدواریم مرتفع شود. همچنین عرضه نهاده توسط تشکل ها برای اعضا در سامانه بازارگاه آغاز شده که امیدواریم این روند استمرار یابد تا بحران بازار نهاده مرتفع شود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به آینده بازار دام و گوشت بیان کرد: بنابر وعده وزیر جهاد کشاورزی، اگر بانک مرکزی متعهد به تامین و تخصیص ارز مورد نیاز باشد، امیدواریم تا حدودی بحران بازار نهاده کاهش یابد، در غیر اینصورت مقطع فعلی با تامین ارز پشت سر می‌گذرانیم،  مجدد گرفتار بازار سیاه نهاده خواهیم شد که این موضوع به اراده دولت کاملا بستگی دارد.

این مقام مسئول گفت: در حال حاضر با بحران تامین نهاده روبرو هستیم، اما این بحران نباید ما را غافل کند ته سال زراعی فعلی وضعیت خوبی از لحاظ تامین آب برمبنای پیش بینی هواشناسی، مسئولان امر از پیش بینی کاهش ها برای اثرات خشکسالی غافل نشوند که استمرار روند فعلی مصداق سوء مدیریت است.

 

برچسب ها: قیمت دام ، بازار دام
