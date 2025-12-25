باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی از امروز (۴ دی ماه ) خبر داد و گفت: این سوخت در فاز نخست از طریق ۵ خودروی سیار عرضه می‌شود و به‌صورت آزمایشی در حال سنجش بازار است. با توجه به اینکه واردات توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام می‌شود، هدف این مرحله بررسی میزان استقبال مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت تمام‌شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۷ تا ۱۸ شرکت مجوز واردات بنزین سوپر را دریافت کرده‌اند، اما ورود عملی آن‌ها به بازار منوط به ارزیابی شرایط عرضه و تقاضاست. در صورت استقبال، سایر شرکت‌ها نیز به این فرآیند اضافه می‌شوند و حجم عرضه افزایش خواهد یافت.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه قیمت این بنزین بر اساس قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود، تصریح کرد: قیمت نهایی شامل هزینه خرید، حمل، توزیع و حاشیه سود منطقی است و این فرآیند تحت نظارت انجام می‌شود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

وی در گفت‌وگو با صدا ‌و سیما خاطرنشان کرد: عرضه بنزین سوپر وارداتی خارج از نظام سهمیه‌بندی فعلی است و هیچ تغییری در سهمیه‌ها ایجاد نشده است. سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با کارت جایگاه ۵۰۰۰ تومان همچنان به قوت خود باقی است. این طرح صرفاً خدمتی برای افرادی است که تمایل به استفاده از بنزین سوپر دارند و در صورت تمایل می‌توانند آن را با قیمت تعیین‌شده خریداری کنند.