وزیر نفت از شروع عرضه بنزین سوپر وارداتی از امروز خبر داد و اعلام کرد این طرح به‌صورت آزمایشی و از طریق ۵ خودروی سیار اجرا می‌شود تا میزان استقبال بازار سنجیده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی از امروز (۴ دی ماه ) خبر داد و گفت: این سوخت در فاز نخست از طریق ۵ خودروی سیار عرضه می‌شود و به‌صورت آزمایشی در حال سنجش بازار است. با توجه به اینکه واردات توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام می‌شود، هدف این مرحله بررسی میزان استقبال مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت تمام‌شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۷ تا ۱۸ شرکت مجوز واردات بنزین سوپر را دریافت کرده‌اند، اما ورود عملی آن‌ها به بازار منوط به ارزیابی شرایط عرضه و تقاضاست. در صورت استقبال، سایر شرکت‌ها نیز به این فرآیند اضافه می‌شوند و حجم عرضه افزایش خواهد یافت.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه قیمت این بنزین بر اساس قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود، تصریح کرد: قیمت نهایی شامل هزینه خرید، حمل، توزیع و حاشیه سود منطقی است و این فرآیند تحت نظارت انجام می‌شود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

وی در گفت‌وگو با صدا ‌و سیما خاطرنشان کرد: عرضه بنزین سوپر وارداتی خارج از نظام سهمیه‌بندی فعلی است و هیچ تغییری در سهمیه‌ها ایجاد نشده است. سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با کارت جایگاه ۵۰۰۰ تومان همچنان به قوت خود باقی است. این طرح صرفاً خدمتی برای افرادی است که تمایل به استفاده از بنزین سوپر دارند و در صورت تمایل می‌توانند آن را با قیمت تعیین‌شده خریداری کنند.

برچسب ها: بنزین سوپر ، بنزین وارداتی
خبرهای مرتبط
عرضه بنزین سوپر وارداتی با استقرار خودرو‌های سوخت‌رسان در تهران
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۱۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
با 5 تا خودرو می خواین کشف قیمت کنید ؟؟؟؟ وای
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
گدا
۱۹:۰۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
چرا خجالت می کشید بگین لیتری چنده؟!
۰
۳
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است