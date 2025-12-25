باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احسان پیرهادی عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما با تمرکز بر طراحی و ساخت سیستم‌های روشنایی مبتنی بر LED به‌صورت تخصصی در حوزه‌های کشاورزی صنایع غذایی و پزشکی فعالیت می‌کند و محور اصلی این فعالیت مهندسی دقیق نور برای ارتقای کیفیت تشخیص است. کیفیت نور نقشی تعیین‌کننده در تشخیص رنگ و بافت دارد. در صنایع غذایی به‌ویژه حوزه لبنیات این فناوری امکان تشخیص مواد فاسد شده و تفاوت‌های ظریف کیفی را فراهم می‌کند و در حوزه پزشکی نیز نور مهندسی‌شده می‌تواند به تفکیک بهتر بافت‌ها کمک کند.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.