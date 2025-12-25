به گفته مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، با ورود فناوری روشنایی دقیق مبتنی بر LED، تشخیص مواد فاسد، تفکیک بافت‌های پزشکی و بهینه‌سازی کشت گیاهان دارویی با دقت بالاتری انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -  احسان پیرهادی عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما با تمرکز بر طراحی و ساخت سیستم‌های روشنایی مبتنی بر LED به‌صورت تخصصی در حوزه‌های کشاورزی صنایع غذایی و پزشکی فعالیت می‌کند و محور اصلی این فعالیت مهندسی دقیق نور برای ارتقای کیفیت تشخیص است.  کیفیت نور نقشی تعیین‌کننده در تشخیص رنگ و بافت دارد. در صنایع غذایی به‌ویژه حوزه لبنیات این فناوری امکان تشخیص مواد فاسد شده و تفاوت‌های ظریف کیفی را فراهم می‌کند و در حوزه پزشکی نیز نور مهندسی‌شده می‌تواند به تفکیک بهتر بافت‌ها کمک کند.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دانش بنیان ، فناوری جدید
از لبنیات تا پزشکی؛ نور مهندسی‌شده وارد خط تشخیص شد
از لبنیات تا پزشکی؛ نور مهندسی‌شده وارد خط تشخیص شد
