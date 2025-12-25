باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت های ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی، چهره نفرات برتر این رقابت ها مشخص شد.

در مهمترین دیدارهای این مرحله و در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی دارنده ۲ مدال نقره جهان در دیدار فینال مقابل امیرحسین حسینی در یک مبارزه نزدیک به سختی و با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری رسید.

در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم، علی سوادکوهی دارنده مدال طلای آسیا برابر سجاد غلامی دارنده مدال نقره امیدهای جهان با نتیجه ۷ بر ۲ به برتری رسید و صاحب عنوان قهرمانی شد.

در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم، مجتبی گلیج دارنده مدال برنز جهان مقابل علیرضا رکابی با نتیجه قاطع ۹ بر ۲ به برتری رسید.

در وزن ۵۷ کیلوگرم طبق چرخه انتخابی تیم ملی، علی یحیی پور کشتی گیر جوان ایران با کسب عنوان قهرمانی عازم مسابقات آسیایی می شود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم مرتضی نعمتی برای محک عازم یک تورنمنت بین المللی خواهد شد.

در اوزان ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم نیز با توجه به اینکه امیرمحمد یزدانی، علی سوادکوهی و مجتبی گلیج در رده زیر ۲۳ سال نیستند، برای محک عازم تورنمنت بین المللی می شوند و در صورت کسب نتیجه خوب و رضایت کادر فنی عازم قهرمانی آسیا خواهند شد.

نتایج دیدارهای فینال ۵ وزن نخست این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی پور ۱۰ - مهدی ویسی ۵

۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی ۳ - مرتضی ملامحمدی صفر

۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۶ - امیرحسین حسینی ۵

۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی ۷ - سجاد غلامی ۲

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۹ - علیرضا رکابی ۲