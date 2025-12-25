اسامی نفرات برتر رقابت‌های ۵ وزن نخست مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت های ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی، چهره نفرات برتر این رقابت ها مشخص شد.

در مهمترین دیدارهای این مرحله و در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی دارنده ۲ مدال نقره جهان در دیدار فینال مقابل امیرحسین حسینی در یک مبارزه نزدیک به سختی و با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری رسید.

در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم، علی سوادکوهی دارنده مدال طلای آسیا برابر سجاد غلامی دارنده مدال نقره امیدهای جهان با نتیجه ۷ بر ۲ به برتری رسید و صاحب عنوان قهرمانی شد.

در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم، مجتبی گلیج دارنده مدال برنز جهان مقابل علیرضا رکابی با نتیجه قاطع ۹ بر ۲ به برتری رسید.

در وزن ۵۷ کیلوگرم طبق چرخه انتخابی تیم ملی، علی یحیی پور کشتی گیر جوان ایران با کسب عنوان قهرمانی عازم مسابقات آسیایی می شود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم مرتضی نعمتی برای محک عازم یک تورنمنت بین المللی خواهد شد.

در اوزان ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم نیز با توجه به اینکه امیرمحمد یزدانی، علی سوادکوهی و مجتبی گلیج در رده زیر ۲۳ سال نیستند، برای محک عازم تورنمنت بین المللی می شوند و در صورت کسب نتیجه خوب و رضایت کادر فنی عازم قهرمانی آسیا خواهند شد.

نتایج دیدارهای فینال ۵ وزن نخست این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی پور ۱۰ - مهدی ویسی ۵
۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی ۳ - مرتضی ملامحمدی صفر
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۶ - امیرحسین حسینی ۵
۸۶ کیلوگرم:  علی سوادکوهی ۷ - سجاد غلامی ۲
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۹ - علیرضا رکابی ۲

برچسب ها: کشتی آزاد ، انتخابی تیم ملی کشتی
خبرهای مرتبط
شروع پیکار‌های کشتی آزاد نوجوانان مازندران در محمودآباد
آمل بر سکوی نخست مسابقات کشتی آزاد نوجوانان مازندران
صادق گودرزی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
آخرین اخبار
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
قهرمانی عالی‌پور و جوادی در هفته دوم لیگ وزنه‌برداری/ یک رکورد جهان شکست
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
شهرداری گرگان به صدر جدول رسید/ استقلال به رده دوم رفت
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
توقف مسابقات تنیس بانوان در كیش
بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص اجرای مقررات در بازی‌ها
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
رنکینگ تیراندازان در پایان سال ۲۰۲۵/ جوهری‌خو چهارم و رستمیان ششم آسیا
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال برابر المحرق بود/ تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کند
آلومینیوم اراک به دنبال انتقام از قوهای سپید انزلی
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد