باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق روز پنجشنبه تاکید کرد که عراقِ امروز، کشوری امن، باثبات و متحد است و این ثبات جز با فداکاریها و ایستادگی فرزندان عشایر در کنار دولت محقق نمیشد.
دفتر رسانهای نخستوزیر در بیانیهای اعلام کرد که السودانی با جمعی از شیوخ عشایر و برگزیدگان شهرستان بلد در استان صلاحالدین دیدار کرده است. بر اساس این بیانیه، السودانی با یادآوری مواضع افتخارآمیز عشایر اصیل عراق و شهدا در مقابله با سازمان تروریستی داعش، بر اهمیت بهرهگیری از این تجارب برای مقابله با فتنهانگیزان تاکید کرد و گفت: «تنوع طیفهای برادر در عراق، منبع قدرت و انسجام جامعه است.»
او با بیان اینکه تروریستها هیچ پیوندی با مؤلفههای جامعه و عشایر عراق ندارند، افزود که در روزهای نبرد با داعش، شخصا با شیوخ مناطق بلد و ضلوعیه در ارتباط بوده و به نقش عشایر به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت عراق افتخار میکند.
نخستوزیر عراق خاطرنشان کرد: «دولت طی سه سال گذشته با همکاری تمام گروههای سیاسی و مجلس، در اجرای برنامههای خود در بغداد و سایر استانها به سطح پیشرفتهای دست یافته است.» او همچنین به افتتاح پروژههای خدماتی، بهداشتی، زیرساختی و تامین آب آشامیدنی در سراسر این کشور اشاره کرد.
السودانی در پایان تاکید کرد: «ما برای ساختن و حمایت از دولت به نقش عشایر نیاز داریم؛ امروز همه حس میکنند بخشی از این خاک هستند و از مواهب آن بهرهمند میشوند. ما باید با احترام به قانون و نهادهای حاکمیتی، مسیر درست ساخت دولت را تثبیت کنیم و اجازه ندهیم مناطق ما به پناهگاهی برای افکار منحرف تبدیل شود.»
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)