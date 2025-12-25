استقلال خوزستان با برتری ۲ بر صفر مقابل ذوب آهن به رده دهم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال استقلال خوزستان که به دلیل بازسازی ورزشگاه خانگی اش غدیر بازی هایش را ورزشگاه‌های پاس قوامین، تختی آبادان برگزار کرده است بار دیگر در ورزشگاه شهدای فولاد از ساعت ۱۷:۳۰ میزبان ذوب آهن اصفهان بود.

استقلال خوزستان در دیدار جنجالی مقابل استقلال در هفته سوم نیز در ورزشگاه شهدای فولاد میزبان بود.

در نیمه اول ۲ تیم موقعیت‌های روی دروازه‌های یکدیگر ایجاد کردند، اما بازیکنان در گلزنی ناکام بودند تا اینکه در دقیقه ۴+۴۵ حمید بوحمدان مدافع آبی پوشان با پاس طولی پشت مدافعان ذوب آهن حجت احمدی را در موقعیت گل قرار داد و او نیز به راحتی دروازه ذوب آهن را باز کرد تا تیمش با پیروزی راهی رختکن شود.

در نیمه دوم بازهم استقلالی ها بهتر ظاهر شدند و در دقیقه ۴۸ امیرحسین جلالی وند با استفاده از اشتباه مدافعان ذوب آهن موفق شد دروازه ذوبی ها را باز کند تا اختلاف به ۲ گل برسد.