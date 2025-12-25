باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اصغری مدیر فروش یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت ما در حال حاضر تولید لوله‌های استیل را در دستور کار دارد، محصولی که به‌دلیل ویژگی‌های فنی و کیفی در حوزه‌های دکوراتیو و اگزوزسازی صنایع صنعتی و صنایع غذایی کاربرد گسترده‌ای در کشور پیدا کرده است. این شرکت در فرآیند تولید لوله‌های استیل از مرحله فورمینگ تا تولید نهایی به‌صورت کامل خودکفا شده و تولید محصول به شکل صفر تا صد در داخل مجموعه انجام می‌شود.

او افزود: نیاز سالانه کشور به این محصول حدود هزار تا هزار و پانصد تن برآورد می‌شود که تولید داخلی می‌تواند سهم قابل توجهی از این تقاضا را پوشش دهد‌.

