به گفته مدیر فروش یک شرکت دانش بنیان، با وجود وابستگی به واردات مواد اولیه یک شرکت دانش‌بنیان موفق شده است فرآیند تولید لوله‌های استیل را به‌صورت کامل در داخل کشور بومی‌سازی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اصغری مدیر فروش یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت ما در حال حاضر تولید لوله‌های استیل را در دستور کار دارد، محصولی که به‌دلیل ویژگی‌های فنی و کیفی در حوزه‌های دکوراتیو و اگزوزسازی صنایع صنعتی و صنایع غذایی کاربرد گسترده‌ای در کشور پیدا کرده است.  این شرکت در فرآیند تولید لوله‌های استیل از مرحله فورمینگ تا تولید نهایی به‌صورت کامل خودکفا شده و تولید محصول به شکل صفر تا صد در داخل مجموعه انجام می‌شود.

او افزود: نیاز سالانه کشور به این محصول حدود هزار تا هزار و پانصد تن برآورد می‌شود که تولید داخلی می‌تواند سهم قابل توجهی از این تقاضا را پوشش دهد‌.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.

