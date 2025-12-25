باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهارداشت: طی امشب فردا ( پنج شنبه و جمعه ) بارشهای محدود و پراکندهای در برخی مناطق کشور رخ میدهد، اما از روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی گستردهای وارد کشور خواهد شد که تا اواسط هفته آینده بخش وسیعی از مناطق را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: امشب بارش باران در بخشهایی از شمال کشور از جمله استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین نواحی شمالی استان خراسان شمالی پیشبینی میشود، در مناطق سردسیر و ارتفاعات این مناطق، بارشها بهصورت برف خواهد بود.
او بیان کرد: فردا (جمعه) نیز پیشبینی میشود بارشها در بخشهایی از شمال غرب کشور ادامه یابد، استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بخشهایی از کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران، بهویژه در ارتفاعات، شاهد بارش باران و برف خواهند بود، همچنین بارشهایی در بخشهایی از سواحل غربی دریای خزر پیشبینی شده است.
ضیائیان توضیح داد: از روز شنبه هفته آینده، سامانه بارشی جدید بهتدریج از نواحی غرب و شمال غرب وارد کشور میشود، این سامانه ابتدا مناطق غرب و جنوب غرب را تحت تأثیر قرار داده و سپس به سواحل دریای خزر، دامنهها و ارتفاعات البرز و بخشهایی از مناطق مرکزی کشور گسترش مییابد، همچنین در مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور نیز بارشهایی رخ خواهد داد.
او بیان کرد: بر اساس پیشبینیها، طی این مدت در بسیاری از مناطق کشور بارش گسترده برف و در نواحی جنوبی رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود. همچنین دریای خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.
وی افزود:به دلیل پایداری جو طی امشب و فردا، در شهرهای صنعتی و بزرگ کشور از جمله تهران، کرج، قم و اصفهان، شرایط برای افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا فراهم خواهد بود.