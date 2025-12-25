باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک، تعدادی از فعالان برجسته مخالف و منتقد رژیم تروریستی اسرائیل را در کمیته افتتاحیه (کمیته آغاز به کار) خود منصوب کرد.

ممدانی در تاریخ اول ژانویه، طی مراسمی که به مناسبت آغاز به کار خود در مرکز منهتن برگزار می‌کند و سپس رسما منصوب خواهد شد. کمیته افتتاحیه او شامل شخصیت‌هایی، چون «خانم ریچل» (Ms. Rachel)، ستاره کودکان در یوتیوب است که به دلیل حمایت از آرمان فلسطین در پلتفرم‌های اجتماعی‌اش شناخته می‌شود و مورد حملات صهیونیست‌ها قرار گرفته است.

همچنین این کمیته شامل بث میلر، مدیر سیاسی سازمان «صدای یهودی برای صلح» (یک گروه ضد صهیونیستی)، و سینتیا نیکسون، بازیگر سابق و فعال چپ‌گرا و مخالف سیاست‌های رژیم تروریستی اسرائیل است. علاوه بر این، فلیسیا ویزدام، رئیس گروه سیاسی پیشرو «برنامه یهودی نیویورک» نیز در این کمیته حضور خواهد داشت.

ممدانی در همنی راستا در بیانیه‌ای گفت: «من مفتخرم که در ساخت مراسم تحلیفی که واقعا توسط و برای نیویورکی‌ها باشد، به برخی از خلاق‌ترین و باتجربه‌ترین ذهن‌های شهر پیوسته‌ام.»

منبع: المیادین