مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا ساسانی ترافیک سنگین گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های اصلی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در چندین نقطه از شبکه آزادراهی استان تهران و البرز سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا ساسانی، آزادراه قزوین – کرج در محدوده گلشهر و همچنین حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک با ترافیک سنگین روبه‌رو هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌ها افزود: ترافیک سنگین همچنین در آزادراه تهران – ساوه و بالعکس حدفاصل فیروزبهرام تا نسیم شهر و نیز در محور تهران – شهریارحدفاصل زرنان تا رضی آباد مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا در خصوص وضعیت جاده‌های منتهی به شمال کشور اظهار داشت: «درآزادراه پردیس – تهران در محدوده جاجرود، ترافیک سنگین است، اما در سایر محورهای اصلی شمالی، تردد روان گزارش شده است.»

وی تاکید کرد: «تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت** در هر دو مسیر رفت و برگشت روان بوده و این محورها فاقد مداخلات جوی است.

بارش برف و مه گرفتگی در دو استان

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌ها به وضعیت جوی جاده‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، بارش برف و باران همراه با مه گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های **اردبیل و گیلان** گزارش شده است. همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گلستان و مازندران ادامه دارد.»

محرابی‌نیا در ، لیست محورهای مسدود غیرشریانی که تا اطلاع ثانوی امکان تردد در آن‌ها وجود ندارد را به شرح زیر اعلام کرد:

۱.دوآب – بلده (رفت و برگشت)

۲. سرو آباد – پاوه (گردنه تته)

۳. سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)

۴. خوانسار - بویین و میاندشت

۵. پونل – خلخال

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
