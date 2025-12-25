باشگاه خبرنگاران جوان - برای معشوقه‌اش نوشته بود: «تشبه العبارات التی نضع تحت‌ها سطر فی الکتب…» یعنی شبیه عباراتی هستی که در کتاب‌ها زیرش خط می‌کشم. انگار ماه رجب هم در بین ماه‌ها، همین حکایت را دارد. ماه رجب باید برجسته شود، باید تمام روز‌ها و لحظه‌هایش را دریابیم. به قول بزرگان دین، ماه رجب ماه ورودی است، ورود برای تبدیل‌شدن به نسخه‌ای بهتر از خودمان و درک ماه خدا و شب‌های قدر سرنوشت‌سازش. لیله الرغائب هم که از جمله لحظه‌های برجسته ماه رجب است. قطعاً صحبت‌های حجت‌الاسلام محمد شجاعی در مورد لیله‌الرغائب و رغبت‌های مهم در این شب، نه‌تنها برای لیله‌الرغائب که برای تمام اوقات دیگر در راستای تبدیل‌شدن به نسخه‌ای بهتر از خودتان به کارتان می‌آید.

لیلی هرکس به او قیمت می‌دهد

«آدم‌ها با لیلاهایشان محشور می‌شوند.» این جمله به‌ظاهر دلبر را حجت‌الاسلام محمد شجاعی می‌گوید و این گونه توضیح می‌دهد: «لیلی هرکس به او قیمت می‌دهد، رغبت‌های هر کسی شخصیت او را مشخص می‌کند. آدم‌ها با لیلاهایشان محشور می‌شوند؛ لذا باید نگاه کنیم ببینیم دلمان کجاست؟ دلمان را درست کنیم. ببینیم در دلمان چه چیزی عزیزتر از همه است. اگر راس آرزو‌ها و محبوب‌های ما، الله و چهارده‌معصوم و جهاد است طبق آیه ۲۴ سوره توبه بشارت است برای ما به سعادت دنیا و آخرت. نکته مهم اینجاست که انسان تا نظام محبتی خودش را درست نکند هر جا باشد در خطر است. هر چقدر مذهبی‌تر باشد خطرناک‌تر است، هر چقدر عالم‌تر باشد خطرناک‌تر است، هر چقدر مقدس‌تر باشد خطرناک‌تر است، هر چقدر باسوادتر باشد خطرناک‌تر است، هر چقدر عبادتش بیشتر باشد خطرناک‌تر است تا وقتی که نظام محبتی خودش را تنظیم نکند. شما شیطان را نگاه کنید، شش هزار سال خدا را عبادت کرد فقط به‌خاطر اینکه نظام محبتی‌اش تنظیم نبود این شش هزار سال داشت حرکت می‌کرد به سمت جهنم، اما خودش نمی‌فهمید که حرکتش به سمت جهنم است. به‌محض اینکه امتحان گرفته شد، افتاد، اخراج شد می‌گوییم خب این شش هزار سال عبادت کرد، حالا دو درجه برود پایین، چرا اخراج؟ جواب این است که این شش هزار سال عبادت، این را در مقابل خدا قلدر و پوست‌کلفت کرد، باید برود بیرون؛ لذا اگر نظام محبتی تنظیم نباشد می‌بینیم که خیلی وقت‌ها آدم گریه‌هایش، عزاداری‌هایش، مکه‌هایش، کربلارفتن هایش، شعرگفتن‌هایش، درس گفتن‌هایش، درس‌خواندنهایش و کار‌های خیرش دارد او را از خدا دور می‌کندو خودش هم متوجه نمی‌شود، داردگردن‌کلفت و پوست‌کلفتش می‌کند و اصلاً خودش هم متوجه نیست که دارد لحظه‌به‌لحظه دور می‌شود.»

تا وقتی نظام محبتی تنظیم نشود، زحمت بیهوده می‌کشیم

سوال اینجاست که مقیاس و علامت برای سنجش خودمان چیست؟ جالب توجه است که توضیحات حجت‌الاسلام شجاعی در این مورد ما را می‌رساند به اهمیت دعای‌قنوت پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی دعای اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی‏ حُبَّک‏ وَ حُبَّ ما تُحِبُّه‏ وَ حُبَّ مَن‏ یُحِبُّکَ وَ العَمَلَ َ الَّذِی ْ یُبَلِّغُنِی اِلی حُبِّکَ وَ اجْعَل‏ حُبَّک اَحَبَّ الاَشیاءِ اِلیَّ (خدایا؛ محبت خودت و محبت آنچه دوست می‌داری و محبت کسانی که تو را دوست می‌دارند و عملی که مرا به محبتت می‌رساند را روزی‌ام کن و محبتت را محبوب‌ترین چیز‌ها نزد من قرار بده). ایشان می‌گوید: «مقیاس و علامت برای سنجش ما این است که نگاه کنیم ببینیم چه چیزی در راس دل ما و محبوب‌های ماست. همین است که می‌بینی یک امریکایی، یک انگلیسی، یک ایتالیایی از گرد راه می‌رسد و مثل ادواردو، می‌رود تا آن طرف بهشت. برای اینکه اولین کاری که ادواردو کرد این بود که نظام محبتی خودش را تنظیم کرد و رسید. تا نظام محبتی درست نشود، شما زحمت بیهوده می‌کشید. برای همین است که می‌گوییم نتیجه باید از عبادات، احیاها، از کار‌های خیر، از دینداری‌ها و از گریه‌ها تنظیم نظام محبتی باشد. حالا سوال این است که پس این همه کلاس، عبادت، استاد، جلسه، گوش کردن، نوشتن، احیا، مسافرت، کربلا، حج، صدقات و کار‌های خیر برای چیست؟ نباید باشد؟ جواب این است که این‌ها باید باشد تا انسان به این توفیق برسد و بگوید اللهم الرزقنی حُبَّک. در لیله الرغائب باید بهترین‌ها را بخواهیم و بگوییم خدایا ما بهترین آرزویمان این است که هر چیزی تو دوست داری ماهم دوست بداریم و هر چیزی که تو بدت می‌آید ما هم بدمان بیاید. این بهترین آرزوست.»

اگر نظام محبتی ما تنظیم بود، تا الان دیگر مانعی برای ظهور وجود نداشت

ادامه صحبت‌های حجت‌الاسلام شجاعی برایمان روشن می‌کند چرا نظام محبتی که تنظیم نباشد، حتی، اما م‌زمان را هم به‌وقتش تنها می‌گذاریم: «چند هزار نفر با امام حسین راه افتادند که بیایند کربلا، اما همه فرار می‌کنند. چون نظام محبتی آنها تنظیم نیست. امام حسین را خیلی دوست دارند، اما نه بیشتر از دنیا. خدا را هم دوست دارند، اما نه بیشتر از دنیا. اگر نظام محبتی ما تنظیم بود تا الان هیچ مانعی از موانع ظهور امام‌زمان وجود نداشت. مسلمانی ما این‌طوری شده که، چون نظام محبتی‌مان تنظیم و تکمیل نیست انگار خدا و چهارده معصوم را عمله خودمان کرده‌ایم حتی در لیله الرغائب. خدا و چهارده معصوم را فقط می‌خواهیم که به ما فلان چیز را بدهند. خودشان را و محبت خودشان را نمی‌خواهیم. در حالی که پیامبر می‌گوید اَحِبُّ الله مِن کلِّ قُلوبِکُم. خدا را با تمام وجودتان دوست داشته باشید؛ لذا یکی از دعا‌های پیامبر که از حضرت داوود نقل می‌کنند این است: للّهُمَّ إنّی أسألُکَ حُبَّکَ و حُبَّ مَن یُحِبُّکَ، و العَملَ الّذی یُبَلّغُنی حُبَّکَ. اللّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ أحَبَّ إلیَّ مِن نَفْسی و أهْلی و مِن الماءِ البارِدِ. [کنز العمّال: ۳۷۱۸ و ۳۷۹۴.]یعنی خداوندا! محبّت خودت را و محبّت آن کس که تو را دوست دارد و کارى که مرا به محبّت تو مى رساند از تو مى خواهم. بار خدایا! محبّت خود را در دل من از خودم و خانواده‌ام و از آب خنک محبوبتر گردان.»

سه رغبت مهم برای لیله الرغائب

اگر به خواندن دعا‌های ایام هفته پایبند هستید، حتما باخواندن این قسمت از توضیحات حجت الاسلام شجاعی، دعای روز سه شنبه برایتان دلنشین‌تر خواهد شد. آنجا که ایشان در مورد رغبت‌های مطرح شده در قسمتی از دعای روز سه‌شنبه (اللهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ جُنْدِکَ فَإِنَّ جُنْدَکَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَ اجْعَلْنِی مِنْ حِزْبِکَ فَإِنَّ حِزْبَکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَإِنَّ أَوْلِیَاءَکَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ) توضیح می‌دهد: «سه تا رغبت هست (در دعای روز سه شنبه) که این‌ها در دعا‌های شب لیله الرغائب باید باشد. اللهم اجعلنی مِن جُندِک، یعنی خدایا من رغبتم این است که سرباز تو باشم، وقتی در قیامت سرم را بالا می‌کنم بگویند این سرباز خدا بوده. رغبت بعدی در این قسمت است اللهم اجعلنی مِن حِزبِک. ببینید یک موقعی کسی سرباز است، یک موقعی کسی تئوریسین است و یک موقعی کسی تفکرش جوری است که تمدنی فکر می‌کند. یعنی این شب‌ها که می‌نشیند نقشه می‌کشد برای این نیست که یک کار خیری کند یا یک ثوابی کند، بلکه می‌گوید من الان بخواهم کار کنم چگونه کارم را انجام بدهم که آن کار تمدنی اتفاق بیفتد، ظهور اتفاق بیفتد، تمدن مهدوی حا‌کم شود. برای این طور نقشه کشیدن، هم حزبی کافی نیست. می‌گوید تو از هم حزبی هم بیا بیرون. بیا ولی الله شو. یعنی می‌گوییم اللهم جعلنی مِن اولیائک. اگر نمی‌شد به این مرحله برسیم که نمی‌گذاشتند این حرف‌ها را بزنیم. حضرت علی علیه السلام فرموده‌اند: «اگر به کسی اجازه دعا بدهند، اجابتش را هم می‌دهند، حکمت ۱۳۵»؛ بنابراین اگر کسی جگرش را داشت راست بگوید جایی صادقانه به خدا بگوید خدایا من می‌خواهم از ولی الله بشوم آن وقت می‌گویند بفرما. پس این نکته خیلی مهم است که در شب آرزوها، آدم بگردد لیلایش را پیدا کند.»

فراموش نکنیم دعا‌های باارزشی که حجت الاسلام شجاعی به آن‌ها اشاره کردند نه تنها برای لیله الرغائب که برای تمام اوقات و لحظه‌ها مورد‌نیاز ماست.

لحظه‌هایتان کوک، به برکت روز‌های حال‌کوک کُن ماه‌رجب!

منبع: فارس