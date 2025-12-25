باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که یک هیئت ارشد حماس پس از برگزاری سلسله دیدار‌هایی با رهبران سیاسی و مقامات عراق، سفر خود به بغداد را به پایان رسانده است.

گفته شده این هیئت به ریاست اسامه حمدان و با حضور طاهر النونو، مشاور رسانه‌ای حماس به بغداد سفر کرده بود.

به گفته حماس، مذاکرات بر اجرای توافق آتش‌بس و همچنین «تحولات سیاسی و منطقه‌ای مرتبط با آرمان فلسطین» متمرکز بود.

همچنین، گفته شده که هیئت فلسطینی مقامات عراقی را درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه، حملات اسرائیل به کرانه باختری و شرایط اسرای فلسطینی مطلع کرد.

حمدان و النونو روز شنبه وارد بغداد شدند و با چندین شخصیت سیاسی عراقی از جمله عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق و ابوعلاء الولایی، رهبر گروه کتائب سید الشهداء دیدار کردند.

منبع: الجزیره/ المیادین