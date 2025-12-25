باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - احمد موفق زیدان، مشاور رسانه‌ای دولت ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام تاکید کرد که گزینه‌های پیش‌رو در قبال نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) محدود شده است. وی تصریح کرد که این گروه باید مسئولیت عدم پایبندی به توافقنامه‌ای را که در دهم مارس گذشته امضا کرده بود، بپذیرد.

زیدان در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» نوشت: «گزینه‌ها با قسد محدود شده و این گروه باید مسئولیت عدم وفای به عهدی را که در دهم مارس گذشته با حضور کشور‌هایی هم‌وزن ترکیه و آمریکا امضا کرد، بر عهده بگیرد. این در حالی است که همگان شاهد انسجام داخلی حول «عهد جدید» در جشن‌های اولین سالگرد پیروزی (سقوط بشار اسد بدست تروریست‌ها) و همچنین استقبال بین‌المللی از سوریه جدید با شعار سرمایه‌گذاری واقعی در ساخت‌وساز و توسعه هستند.»

از سوی دیگر، یک منبع دولتی سوریه در گفت‌و‌گو با روزنامه «الوطن»، صحت اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر دستیابی به توافقی قریب‌الوقوع میان دولت و قسد را تکذیب کرد. این منبع توضیح داد که تماس‌ها با قسد در حال حاضر متوقف شده است، اما احتمال برگزاری دیدار‌هایی در دوره آتی در صورت فراهم شدن شرایط مناسب وجود دارد.

منبع: آر تی