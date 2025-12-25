یک مقام سوری با اشاره به نقض توافقات قبلی توسط نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد)، از محدود شدن گزینه‌های دمشق و توقف مذاکرات دوجانبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - احمد موفق زیدان، مشاور رسانه‌ای دولت ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام تاکید کرد که گزینه‌های پیش‌رو در قبال نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) محدود شده است. وی تصریح کرد که این گروه باید مسئولیت عدم پایبندی به توافقنامه‌ای را که در دهم مارس گذشته امضا کرده بود، بپذیرد.

زیدان در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» نوشت: «گزینه‌ها با قسد محدود شده و این گروه باید مسئولیت عدم وفای به عهدی را که در دهم مارس گذشته با حضور کشور‌هایی هم‌وزن ترکیه و آمریکا امضا کرد، بر عهده بگیرد. این در حالی است که همگان شاهد انسجام داخلی حول «عهد جدید» در جشن‌های اولین سالگرد پیروزی (سقوط بشار اسد بدست تروریست‌ها) و همچنین استقبال بین‌المللی از سوریه جدید با شعار سرمایه‌گذاری واقعی در ساخت‌وساز و توسعه هستند.»

از سوی دیگر، یک منبع دولتی سوریه در گفت‌و‌گو با روزنامه «الوطن»، صحت اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر دستیابی به توافقی قریب‌الوقوع میان دولت و قسد را تکذیب کرد. این منبع توضیح داد که تماس‌ها با قسد در حال حاضر متوقف شده است، اما احتمال برگزاری دیدار‌هایی در دوره آتی در صورت فراهم شدن شرایط مناسب وجود دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: نیروهای قسد ، دولت سوریه
خبرهای مرتبط
آرایش جنگی دمشق در برابر نیرو‌های قسد
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
آخرین اخبار
یک رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو را به لرزه درآورده است
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
السودانی: عراق امروز امن، باثبات و متحد است
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
هیئت حماس با مقامات عراقی در بغداد دیدار کرد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
مسکو: آمریکا «دزدی دریایی» را در کارائیب زنده کرده است
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
سقوط بالگرد در کوه کلیمانجارو تانزانیا ۵ کشته برجا گذاشت
ترکیه ۱۱۵ مظنون به برنامه‌ریزی حملات داعش در کریسمس و سال نو را دستگیر کرد
اسرائیل بیانیه ۱۴ کشور غربی علیه شهرک سازی را «تبعیض علیه یهودیان» خواند
بازداشت یک اسرائیلی دیگر با ادعای جاسوسی برای ایران
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد